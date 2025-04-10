شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة والدة زوجة رامي صبري والأخير يرافق الجثمان لمثواه الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيع منذ قليل جثمان والدة شيرين زوجة النجم رامي صبري من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحضور الأسرة والأصدقاء المقربين، لمثواه الأخير، استعدادا لدفنها بمقابر أسرتها، وحرص النجم رامي صبري على مرافقة الجثمان والتحرك معه.

وحرص على الحضور عدد من صناع الفن، لمواساة رامي صبري وزوجته، التي انهارت باكية وقت صلاة الجنازة على ولادتها، أبرزهم شريهان، يسرا، تامر هجرس، وغيرهم.

وأعلن الفنان رامي صبري خبر الوفاة أمس، حيث كتب عبر حسابه بموقع فيس بوك، "لا إله إلا الله .. إنا لله وإنا إليه راجعون ..والدة زوجتي شيرين في ذمة الله.. برجاء الدعاء".

وفي سياق آخر تصدر النجم رامي صبري التريند على موقع التدوينات القصيرة (X) بأحدث أغنياته "الحب عيبنا" التي أطلقها من خلال مسلسل وتقابل حبيب، وهي من كلمات النجم كريم فهمي أحد أبطال المسلسل أيضا وألحان الأغنية بتوقيع عمرو الشاذلي.

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وكريم فهمي وخالد سليم وصلاح عبد الله وأنوشكا وبسنت شوقي وبسنت شوقي ومحمود ياسين ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

