شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان ويسرا وتامر هجرس في جنازة والدة زوجة رامي صبري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة شريهان والفنانة الكبيرة يسرا وتامر هجرس على حضور جنازة والدة شيرين زوجة الفنان رامي صبري، المقامة حاليا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان الجثمان وصل منذ قليل إلى المسجد استعداد لأداء صلاة الجنازة عليه، وسط انهيار شيرين زوجة رامي صبري.

وأعلن الفنان رامي صبري خبر الوفاة أمس، حيث كتب عبر حسابه بموقع فيس بوك، "لا إله إلا الله .. إنا لله وإنا إليه راجعون ..والدة زوجتي شيرين في ذمة الله.. برجاء الدعاء".

وفي سياق آخر تصدر النجم رامي صبري التريند على موقع التدوينات القصيرة (X) بأحدث أغنياته "الحب عيبنا" التي أطلقها من خلال مسلسل وتقابل حبيب، وهي من كلمات النجم كريم فهمي أحد أبطال المسلسل أيضا وألحان الأغنية بتوقيع عمرو الشاذلي.

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وكريم فهمي وخالد سليم وصلاح عبد الله وأنوشكا وبسنت شوقي وبسنت شوقي ومحمود ياسين ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.



شيرين



شريهان من الجنازة



يسرا



شريهان