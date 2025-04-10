شكرا لقرائتكم خبر عن رامي صبرى يتلقى عزاء والدة زوجته السبت المقبل في مسجد الشرطة بالشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

يتلقى الفنان رامى صبرى عزاء والدة زوجته الراحلة، بغد غداً السبت 12 إبريل في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، حيث رحلت حماته عن عالمنا أمس الأربعاء بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة ويشيع جثمانها بعد صلاة ظهر اليوم بمسجد الشركة بالشيخ زايد.

وأعلن رامي صبرى، أمس الأربعاء، عن وفاة والدة زوجته شيرين، إثر أزمة صحية مفاجئة، ونشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورًا قال فيه: "لا إله إلا الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون، والدة زوجتي شيرين في ذمة الله.. برجاء الدعاء"، وتلقى رامي تعازي ومواساة من جمهوره ومتابعيه عبر التعليقات على المنشور.

يذكر أن رامى صبرى قدم مؤخراً أغنية "الحب عيبنا" ضمن أحداث مسلسل وتقابل حبيب للنجمة ياسمين عبد العزيز والذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى 2025، والأغنية من كلمات النجم كريم فهمي أحد أبطال المسلسل وألحان الأغنية بتوقيع عمرو الشاذلي، وحصدت الأغنية إشادات جماهيرية كبيرة وانتشرت بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي

وحل المطرب رامى صبرى ضيفا على برنامج "بودكاست بداية" من تقديم الطفلة ريما مصطفى وآدم وهدان، على شاشة قناة الحياة في رمضان الماضى، وقال رامى صبرى، أنا درست فى المعهد العالى للموسيقى العربية، وكنت من وأنا صغير بحب الموسيقى ومهتم بيها، وكنت بحب أم كلثوم وجيلها، وانا من وانا عندى 4 سنين كنت بتتفرج على التليفزيون واسمع الموسيقى".

وأضاف رامى صبرى،: وانا فى المعهد اكتشفت موهبة عندى غير الغناء وهى التلحين، ولحنت أول أغنية ليا وهى "ليالى" للفنان الراحل عامر منيب، وكانت أول مرة أخد فلوس وبعدها لحنت لفضل شاكر وشيرين وأصالة، وبعدها تعرفت على طارق العريان ومضيت معه ألبومات".