تعرف على الأفلام المشاركة فى مهرجان كان السينمائي في الدورة الـ 78

القاهرة - سامية سيد - ستتنافس أفلام من ويس أندرسون، وريتشارد لينكليتر، وآري أستر، وجوليا دوكورناو، وكيلي ريتشاردت، وغيرهم، على جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي في الدورة الـ 78.

يبدو أن دورة 2025 ستكون حدثًا براقًا بحضورٍ كبيرٍ من هوليوود، وبالطبع، العديد من النجوم، خصاة بعدما أُعلن رسميًا أن توم كروز سيعود إلى كان السينمائي بفيلم " Mission: Impossible — The Final Reckoning"، بعد ثلاث سنوات من العرض الأول لفيلم " Top Gun: Maverick".

كما كشف المدير الفني والمندوب العام، تيري فريمو، الذي يُشارك في استضافة المؤتمر الصحفي الخاص ببرنامج الأفلام في باريس إلى جانب الرئيسة إيريس نوبلوش، أن المهرجان تلقى عددًا قياسيًا من طلبات التقديم بلغ 2909 أفلام، ويُضاف دائمًا بعض الأفلام بعد المؤتمر الصحفي في مختلف الأقسام، بما في ذلك أفلام المسابقة.

وكشف المهرجان عن الأفلام المشاركة في جميع الأقسام والتي جاءت كـ التالى:

فيلم الافتتاح:

Leave One Day

خارج المسابقة:

Mission: Impossible — The Final Reckoning

The Coming of the Future

The Richest Woman in the World

Vie Privée

عرض خاص:

Bono: Stories of Surrender

Tell Her That I Love Her

Sons of the Neon Night

Exit 8

The Residence

العرض الأول في كان:

Splitsville

Amrum

Connemara

The Disappearance of Josef Mengele

La Ola

Orwell

نظرة ما

Meteors

My Father’s Shadow

Urchin

L’inconnue de la Grande Arche

Eleanor the Great

A Pale View of the Hills

Pillion

Aicha Can’t Fly Away

Once Upon a Time in Gaza

Heads or Tails?

The Last One for the Road

Homebound,” Neeraj Ghaywan

The Mysterious Gaze of the Flamingo

المسابقة الرسمية:

Sentimental Value

Romeria

Sound of Falling

The Eagles of the Republic

The Mastermind

Dossier 137

The Secret Agent

Fuori,” Mario Martone

Two Prosecutors

Nouvelle Vague

Sirat

La Petite Derniere

The History of Sound

Renoir

Alpha

Young Mothers

Eddington

The Phoenician Scheme