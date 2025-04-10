شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأفلام المشاركة فى مهرجان كان السينمائي في الدورة الـ 78 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ستتنافس أفلام من ويس أندرسون، وريتشارد لينكليتر، وآري أستر، وجوليا دوكورناو، وكيلي ريتشاردت، وغيرهم، على جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي في الدورة الـ 78.
يبدو أن دورة 2025 ستكون حدثًا براقًا بحضورٍ كبيرٍ من هوليوود، وبالطبع، العديد من النجوم، خصاة بعدما أُعلن رسميًا أن توم كروز سيعود إلى كان السينمائي بفيلم " Mission: Impossible — The Final Reckoning"، بعد ثلاث سنوات من العرض الأول لفيلم " Top Gun: Maverick".
كما كشف المدير الفني والمندوب العام، تيري فريمو، الذي يُشارك في استضافة المؤتمر الصحفي الخاص ببرنامج الأفلام في باريس إلى جانب الرئيسة إيريس نوبلوش، أن المهرجان تلقى عددًا قياسيًا من طلبات التقديم بلغ 2909 أفلام، ويُضاف دائمًا بعض الأفلام بعد المؤتمر الصحفي في مختلف الأقسام، بما في ذلك أفلام المسابقة.
وكشف المهرجان عن الأفلام المشاركة في جميع الأقسام والتي جاءت كـ التالى:
فيلم الافتتاح:
Leave One Day
خارج المسابقة:
Mission: Impossible — The Final Reckoning
The Coming of the Future
The Richest Woman in the World
Vie Privée
عرض خاص:
Bono: Stories of Surrender
Tell Her That I Love Her
Sons of the Neon Night
Exit 8
The Residence
العرض الأول في كان:
Splitsville
Amrum
Connemara
The Disappearance of Josef Mengele
La Ola
Orwell
نظرة ما
Meteors
My Father’s Shadow
Urchin
L’inconnue de la Grande Arche
Eleanor the Great
A Pale View of the Hills
Pillion
Aicha Can’t Fly Away
Once Upon a Time in Gaza
Heads or Tails?
The Last One for the Road
Homebound,” Neeraj Ghaywan
The Mysterious Gaze of the Flamingo
المسابقة الرسمية:
Sentimental Value
Romeria
Sound of Falling
The Eagles of the Republic
The Mastermind
Dossier 137
The Secret Agent
Fuori,” Mario Martone
Two Prosecutors
Nouvelle Vague
Sirat
La Petite Derniere
The History of Sound
Renoir
Alpha
Young Mothers
Eddington
The Phoenician Scheme
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