شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان والدة زوجة رامي صبري إلى مسجد الشرطة استعدادا لصلاة الجنازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل جثمان والدة زوجة الفنان رامي صبري إلى مسجد الشرطة، استعدادا لأداء صلاة الجنازة عليها، بعد رحيلها عن عالمنا مساء أمس، بحضور أسرتها وأصدقائها.

وكان الفنان رامي صبري أعلن أمس وفاة والدة زوجته، حيث كتب عبر حسابه بموقع فيس بوك، "لا إله إلا الله .. إنا لله وإنا إليه راجعون ..والدة زوجتي شيرين في ذمة الله.. برجاء الدعاء".

وفي سياق آخر تصدر النجم رامي صبري التريند على موقع التدوينات القصيرة (X) بأحدث أغنياته "الحب عيبنا" التي أطلقها من خلال مسلسل وتقابل حبيب، وهي من كلمات النجم كريم فهمي أحد أبطال المسلسل أيضا وألحان الأغنية بتوقيع عمرو الشاذلي.

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وكريم فهمي وخالد سليم وصلاح عبد الله وأنوشكا وبسنت شوقي وبسنت شوقي ومحمود ياسين ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.