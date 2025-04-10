عبد الرحيم كمال يعيد ترتيب علاقة الرقابة بالمبدعين ويدخلها عصر التكنولوجيا

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القاهرة - سامية سيد - اجتمع الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال مساعد وزير الثقافة لإدارة شئون الرقابة للمصنفات الفنية بمسئولي الجهاز لمناقشة مجموعة من القرارات التي تنظم عمل جهاز الرقابة على المصنفات وإداراته الستة وهي إدارة الإعلانات وإدارة المسرحيات وإدارة التفتيش وإدارة الاغاني وإدارة الافلام والمسلسلات وإدارة الافلام الأجنبية وعلاقة هذه الأقسام بالجمهور وبالاعلام.

حيث تم الاستقرار على إنشاء صفحة إلكترونية لنشر أخبار الجهاز عليها بكل شفافية ولتصبح حلقة تواصل بين الجهاز والاعلام مع تعيين متحدث إعلامي باسم الجهاز هو الصحفي وليد أبو السعود.

وفيما يتعلق بالتعامل مع المبدعين وجه كمال للبدء في إيجاد طرق أكثر سهولة لتقديم المصنف الفني والعمل على راحة المبدعين أثناء تقديم المصنف للحصول على إجازة له.

في الوقت نفسه بدأت الرقابة في إيجاد طريقة إلكترونية لحفظ وارشفة أي مصنف فني يتم تقديمه مع وجود تنسيق تام وكامل في هذا الإطار بين إدارات الرقابة الستة.

وقام عبد الرحيم كمال پإعادة تقييم لمجهودات الإدارات في شهر رمضان مع تطوير العنصر البشري في الرقابة من خلال انتداب كفاءات جديدة ومؤهلة لخدمة المبدعين و التأكيد على دور الجهاز الحقيقي في المنح و الإجازة في إطار قيم و اخلاقيات المجتمع المصري.

ووجه عبد الرحيم كمال على وجوب خلق حالة صحية في علاقة الرقابة و المبدعين فالجهاز يتعامل مع خيرة عقول ومبدعي مصر و قوتها الناعمة وهو ما يجب أن يدركه ويتعامل على أساسه كل من يعمل بالجهاز .



عبد الرحيم كمال



اجتماع الرقابة على المصنفات