شكرا لقرائتكم خبر عن مراد مصطفى: سعيد وفخور بمشاركة فيلمى عائشة لا تستطيع الطيران بمهرجان كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق المخرج المصرى مراد مصطفى على اختيار فيلمه عائشة لا تستطيع الطيران في الدورة الـ 78 من مهرجان كان السينمائي ، حيث كتب من خلال صفحته على فيس بوك مشيرا إلى: "سعيد وفخور باختيار فيلمى الروائى الطويل الأول "عائشة لا تستطيع الطيران" ضمن الاختيارات الرسمية للدورة الـ ٧٨ من مهرجان كان السينمائي الدولي فى مسابقة "نظرة ما".

وتابع مصطفى قائلا:"شكرا لكل كرو الفيلم على مجهودهم الكبير جدا ومساعدتهم ليا لانجاز هذا العمل".

فيلم "عائشة لا تستطيع الطيران" تدور أحداثه حول قصة عائشة، وهي مهاجرة أفريقية في العشرينات من عمرها تعيش في القاهرة، ويتناول الفيلم رحلتها ضمن المهاجرين الأفارقة، والتوترات التي تواجهها في مجال عملها بالرعاية الصحية.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من بوليانا سيمون، زياد ظاظا، عماد غنيم، وممدوح صالح، وهو من إنتاج سوسن يوسف،