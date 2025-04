شكرا لقرائتكم خبر عن الفيلم الفلسطينى Once Upon a Time in Gaza يشارك في مهرجان كان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفيلم الفلسطيني Once Upon a Time in Gaza في الدورة الـ 78 من مهرجان كان السينمائي والتي ستُقام في المدينة الفرنسية الساحلية من 13 إلى 24 مايو المقبل.عن برنامج دورته في قسم نظرة ما، العمل من إخراج المخرجان الفلسطينيان التوأم طرزان وعرب ناصر. ويدور الفيلم في غزة، عام 2007، مع يحيى، طالب شاب، الذى يُكوّن صداقة مع أسامة، تاجر المخدرات، ويبدآن معًا ببيع المخدرات من مطعم فلافل، لكنهما يُجبران على مواجهة شرطي فاسد وغروره المُفرط، العمل من بطولة نادر عبد الحي، مجد عيد، رمزي مقدسي. وُلد الشقيقان التوأم طرزان وعرب ناصر في غزة عام 1988، وفي عام 2013، اختير فيلمهما القصير "كوندوم ليد" للمشاركة في مسابقة مهرجان كان السينمائي. عُرض فيلمهما الروائي الطويل الأول، " Dégradé " (2015)، لأول مرة في أسبوع النقد بمهرجان كان، أما فيلمهما الروائي الطويل الثاني، " Gaza mon amour" (2020)، فقد عُرض لأول مرة في قسم "آفاق" بمهرجان فينيسيا السينمائى (آفاق)، وكان الفيلم الفلسطيني المرشح لجوائز الأوسكار لعام 2021.

