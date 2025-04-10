رودريغو سوروغوين يعود لرئاسة لجنة تحكيم أسبوع النقاد في مهرجان كان

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أبريل 2025 01:24 مساءً - يترأس المخرج الإسباني رودريغو سوروغوين Rodrigo Sorogoyen لجنة تحكيم الدورة الـ64 لأسبوع النقاد في مهرجان كان بين 14 و22 مايو 2025، بعد اعتذاره عن الدورة السابقة.

عودة رودريغو سوروغوين بعد غياب عن المهرجان العام الماضي

بعد غيابه عن رئاسة لجنة تحكيم أسبوع النقاد في مهرجان كان لعام 2024 لأسباب شخصية، يعود المخرج وكاتب السيناريو والمنتج الإسبانيلتولي المنصب في الدورة الـ64، والتي تُقام خلال الفترة من 14 إلى 22 مايو 2025، متزامنة مع فعاليات مهرجان كان السينمائي.

وعلّق سوروغوين على اختياره قائلاً: "سعيد جدًا بالعودة، فدعم صانعي الأفلام الشباب ليس رفاهية بل ضرورة فنية وثقافية".

ويُعرف سوروغوين، صاحب فيلم The Beasts والمسلسلين التلفزيونيين Riot Police وThe New Years، باهتمامه بالقضايا السياسية والإنسانية في أعماله، حيث حصل فيلمه الأخير على تسع جوائز جويا، كما نال جائزة سيزار الفرنسية عن أفضل فيلم أجنبي لعام 2023.

وسيقدم سوروغوين ولجنة تحكيمه جائزة "آمي باريس" الكبرى لأفضل فيلم روائي طويل من أسبوع النقاد، وجائزة "اللمسة الفرنسية" للجنة التحكيم، وجائزة النجم الصاعد من مؤسسة لويس رودرر لأفضل ممثل أو ممثلة، وجائزة "ليتز سين ديسكفري" لأفضل فيلم قصير.

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لجنة تحكيم متنوعة

قام أسبوع النقاد، الذي تنظمه آفا كاهين ويدعم الأفلام الأولى والثانية، بتجميع لجنة تحكيم انتقائية حول، بما في ذلك الممثل البريطاني الحائز على جائزة الأوسكار دانيال كالويا، الصحفية وكاتبة الأغاني المغربية جيهان بوقرين، المصور السينمائي الفرنسي الكندي جوزيه ديشايس، والمنتجة الإندونيسية يوليا إيفينا بهارا.

وتتولى اللجنة تقييم الأعمال المتنافسة لمنح مجموعة من الجوائز، منها "الجائزة الكبرى" لأفضل فيلم روائي طويل، وجائزة "اللمسة الفرنسية"، وجائزة "النجم الصاعد" لأفضل أداء تمثيلي، إلى جانب جائزة "ليتز سين ديسكفري" لأفضل فيلم قصير.

من جهتها، أعربت آفا كاهين، المديرة الفنية لأسبوع النقاد، عن ثقتها في اختيار سوروغوين، مشيرة إلى أن رؤيته السينمائية تضيف عمقًا لتجربة التحكيم. وأضافت أن الممثل دانيال كالويا يُعد من الأصوات المستقلة البارزة في الصناعة، وقد لفت انتباهها منذ ظهوره في مسلسل "المرآة السوداء" قبل أن ينطلق في مسيرته العالمية، مضيفةً أنهما التقيا في مهرجان صندانس السينمائي في يناير الماضي، وأضافت: "أحسستُ فورًا برغبة لا حدود لها في الاكتشاف السينمائي. تأثرتُ بهذا، واقتنعتُ تمامًا بدعوته للانضمام إلى لجنة التحكيم هذا العام".

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