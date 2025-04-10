مهرجان كان السينمائي يكشف عن الأفلام المشاركة لهذا العام

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أبريل 2025 01:24 مساءً - أختُتم منذ قليل المؤتمر الصحفي الذي عقد للكشف عن الأفلام المشاركة في مهرجان كان السينمائي الدولي لهذا العام 2025 في نسخته الـ 78، بمختلف الفئات، وذلك بحضور إيريس نوبلوخ، رئيسة مهرجان كان، وتييري فريمو، المدير العام، بينما ستتولى الممثلة الفرنسية جولييت بينوش رئاسة لجنة التحكيم، خلفاً لرئيسة لجنة التحكيم العام الماضي، غريتا غيرويغ.

هذا ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المهرجان يوم 13 مايو على أن تستمر حتى يوم 24 مايو.

أفلام المسابقة الرسمية

In Simple Accident, Jafar Panahi

Sentimental Value, Jochim Triet

Romeria, Carla Simone

The Mastermind, Kelly Reichardt

The Eagles of the Republic, Tarik Saleh

Dossier 137, Dominik Moll

The Secret Agent, Kleber Mendonça Filho

Fuori, Mario Martone

Two Prosecutors, Sergei Loznitsa

Nouvelle Vague, Richard Linklater

Sirat, Oliver Laxe

La Petite Derniere, Hafsia Herzi

The History of Sound, Oliver Hermanus

Young Mothers, Jean-Pierre and Luc Dardenne

Eddington, Ari Aster

The Phoenician Scheme, Wes Anderson

Renoir, Chie Hayakawa

Alpha, Julie Ducournau

Leave One Day, Amelie Bonin

نظرة ما

The Mysterious Gaze of the Flamingo, Diego Céspedes

My Father’s Shadow, Akinola Davies Jr

Urchin, Harris Dickinson

Eleanor the Great, Scarlett Johansson

Once Upon A Time In Gaza, Tarzan Nasser and Arab Nasser

Aisha Can’t Fly Away, Morad Mostafa

Meteors, Hubert Charuel

Pillion, Harry Lighton

خارج المسابقة

Mission: Impossible – The Final Reckoning, Christopher McQuarrie

Vie Privée, Rebecca Zlotowski

The Richest Woman in the World, Thierry Klifa

The Coming of the Future, Cedric Klapisch

عروض منتصف الليل

Songs Of The Neon Night, Juno Mak

Dalloway, Yann Gozlan

العرض الأول في مهرجان كان

Amrum, Fatih Akin

Splitsville, Mike Corvino

The Disappearance of Josef Mengele, Kirill Serebrennikov

Orwell, Raoul Peck

The Wave, Sebestian Lelio

Connemara, Alex Lutz

عروض خاصة

Stories of Surrender, Bono

The Magnificent Life of Marcel Pagnol, Sylvain Chomet

Exit 8, Genki Kawamura

Dolloway, Yann Gozlan

تكريم روبرت دي نيرو بمهرجان كان السينمائي

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أعلن مهرجان كان السينمائي الدولي، منذ قليل، منح الممثل والمخرج والمنتج الأمريكي روبرت دي نيرو جائزة السعفة الذهبية الفخرية عن مجمل أعماله في حفل افتتاح دورته الثامنة والسبعين، بعد 14 عامًا من توليه منصب رئيس لجنة التحكيم في عام 2011.

وجاء في تصريح المهرجان: "هناك وجوه تحلّ محل الفن السابع وخطوط تميز محبي السينما إلى الأبد. بفضل أدائه الداخلي الذي يظهر في لطف الابتسامة أو صلابة النظرة، أصبح روبرت دي نيرو أسطورة سينمائية".

وقال دي نيرو: "لدي مشاعر قوية للغاية تجاه مهرجان كان السينمائي. وخاصة اليوم، عندما يفصلنا الكثير في العالم، يجمعنا مهرجان كان: رواة القصص، وصنّاع الأفلام، والمعجبون، والأصدقاء. كأننا نعود إلى المنزل."

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