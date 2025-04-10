مهرجان كان السينمائي يكشف عن الأفلام المشاركة لهذا العام

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أبريل 2025 01:24 مساءً - أختُتم منذ قليل المؤتمر الصحفي الذي عقد للكشف عن الأفلام المشاركة في مهرجان كان السينمائي الدولي لهذا العام 2025 في نسخته الـ 78، بمختلف الفئات، وذلك بحضور إيريس نوبلوخ، رئيسة مهرجان كان، وتييري فريمو، المدير العام، بينما ستتولى الممثلة الفرنسية جولييت بينوش رئاسة لجنة التحكيم، خلفاً لرئيسة لجنة التحكيم العام الماضي، غريتا غيرويغ.
هذا ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المهرجان يوم 13 مايو على أن تستمر حتى يوم 24 مايو.
أفلام المسابقة الرسمية
- In Simple Accident, Jafar Panahi
- Sentimental Value, Jochim Triet
- Romeria, Carla Simone
- The Mastermind, Kelly Reichardt
- The Eagles of the Republic, Tarik Saleh
- Dossier 137, Dominik Moll
- The Secret Agent, Kleber Mendonça Filho
- Fuori, Mario Martone
- Two Prosecutors, Sergei Loznitsa
- Nouvelle Vague, Richard Linklater
- Sirat, Oliver Laxe
- La Petite Derniere, Hafsia Herzi
- The History of Sound, Oliver Hermanus
- Young Mothers, Jean-Pierre and Luc Dardenne
- Eddington, Ari Aster
- The Phoenician Scheme, Wes Anderson
- Renoir, Chie Hayakawa
- Alpha, Julie Ducournau
- Leave One Day, Amelie Bonin
نظرة ما
- The Mysterious Gaze of the Flamingo, Diego Céspedes
- My Father’s Shadow, Akinola Davies Jr
- Urchin, Harris Dickinson
- Eleanor the Great, Scarlett Johansson
- Once Upon A Time In Gaza, Tarzan Nasser and Arab Nasser
- Aisha Can’t Fly Away, Morad Mostafa
- Meteors, Hubert Charuel
- Pillion, Harry Lighton
خارج المسابقة
- Mission: Impossible – The Final Reckoning, Christopher McQuarrie
- Vie Privée, Rebecca Zlotowski
- The Richest Woman in the World, Thierry Klifa
- The Coming of the Future, Cedric Klapisch
عروض منتصف الليل
- Songs Of The Neon Night, Juno Mak
- Dalloway, Yann Gozlan
العرض الأول في مهرجان كان
- Amrum, Fatih Akin
- Splitsville, Mike Corvino
- The Disappearance of Josef Mengele, Kirill Serebrennikov
- Orwell, Raoul Peck
- The Wave, Sebestian Lelio
- Connemara, Alex Lutz
عروض خاصة
- Stories of Surrender, Bono
- The Magnificent Life of Marcel Pagnol, Sylvain Chomet
- Exit 8, Genki Kawamura
- Dolloway, Yann Gozlan
تكريم روبرت دي نيرو بمهرجان كان السينمائي
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أعلن مهرجان كان السينمائي الدولي، منذ قليل، منح الممثل والمخرج والمنتج الأمريكي روبرت دي نيرو جائزة السعفة الذهبية الفخرية عن مجمل أعماله في حفل افتتاح دورته الثامنة والسبعين، بعد 14 عامًا من توليه منصب رئيس لجنة التحكيم في عام 2011.
وجاء في تصريح المهرجان: "هناك وجوه تحلّ محل الفن السابع وخطوط تميز محبي السينما إلى الأبد. بفضل أدائه الداخلي الذي يظهر في لطف الابتسامة أو صلابة النظرة، أصبح روبرت دي نيرو أسطورة سينمائية".
وقال دي نيرو: "لدي مشاعر قوية للغاية تجاه مهرجان كان السينمائي. وخاصة اليوم، عندما يفصلنا الكثير في العالم، يجمعنا مهرجان كان: رواة القصص، وصنّاع الأفلام، والمعجبون، والأصدقاء. كأننا نعود إلى المنزل."
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