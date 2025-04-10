أصالة تطرح “لو حصل”.. رومانسية ناضجة وحالة غنائية خاصة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلقت النجمة أصالة أغنية جديدة بعنوان “لو حصل”، لتضيف إلى رصيدها الفني عملاً يفيض بالإحساس، ويجمع بين النضج العاطفي والصوت الذي لا يزال يحتفظ بقوته وفرادته رغم السنوات. الأغنية تأتي لتؤكد من جديد أن أصالة تعرف كيف تختار الكلمة واللحن، وتمنح كل عمل هوية خاصة تعيش طويلاً في ذاكرة المستمعين.

“لو حصل” من كلمات الأمير فيصل بن تركي، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع موسيقي عمر صباغ، الذي استطاع من خلال توزيع متقن أن يمنح الأغنية عمقاً موسيقياً يليق بنبرة صوت أصالة وإحساسها العالي، دون أن يطغى على الكلمة أو الأداء.

كلمات تحمل الصدق والضعف الإنساني بجرأة ودفء

تعكس كلمات الأغنية مشاعر الحنين والارتباط العاطفي العميق رغم الخلافات، وهي مشاعر واقعية تُلامس قلوب الجمهور. تقول أصالة: “ماهي يا روحي نهايات المطاف، لك معزة صعبة ينهيها زعل”، وتستكمل بأسلوب عفوي ومباشر: “نزعل وفي الحال يرجّعني إليك… ما تخيل دنيتي هذي بلاك، ولو نويت أروح تلقاني أجيك.”

هذه العبارات، التي تجمع بين الانكسار والقوة، تُظهر امرأة عاشقة لا تنكر ضعفها، لكنها تعترف بحبها بعزة وكرامة. وهو ما يميز أداء أصالة دائماً: الصوت الذي لا يكتفي بالغناء بل يروي حكاية كاملة من الشعور والتجربة.

تعاون رفيع المستوى يعيد الروح للأغنية الرومانسية الخليجية

العمل يُعتبر من أنجح التعاونات الأخيرة في الساحة الخليجية، إذ جمع بين ثلاثة أسماء مؤثرة: شاعر رصين، ملحن مرهف، وموزع عصري. أما أصالة، فقد قدّمت الأغنية بتلوينات صوتية تعبّر عن حالة نضج وجداني، وتُثبت من جديد أنها قادرة على إعادة تقديم الرومانسية بأسلوب متجدد لا يبتعد عن الأصالة.

“لو حصل” ليست مجرد أغنية عاطفية، بل لحظة فنية مميّزة بصوت فنانة تعرف تماماً كيف تروي قصة الحب بلغة موسيقية راقية.