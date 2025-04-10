ميريام فارس تكشف كواليس “لحبيبي”.. وتتصدّر الترند خلال 24 ساعة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت النجمة ميريام فارس، مساء الثلاثاء 8 أبريل، كليب أغنيتها الجديدة “لحبيبي” باللهجة الخليجية عبر موقع “يوتيوب” والمنصات الموسيقية المختلفة، لتكون أولى إصداراتها الفنية لعام 2025. وشاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” مجموعة صور من كواليس التصوير، ظهرت فيها بإطلالة طبيعية دون أي تعديلات أو فلاتر، معلقة: “لحبيبي.. من دون أي تعديلات أو فلتر”.

مشاركة شاملة في كل تفاصيل الأغنية

الأغنية التي حملت أجواء رومانسية مستوحاة من فصل الربيع لاقت تفاعلاً واسعاً فور إطلاقها، خصوصاً أن ميريام فارس خاضت فيها تجربة استثنائية من خلال مشاركتها في جميع مراحل صناعتها. وقد تعاونت في كتابة كلمات “لحبيبي” مع يوسف العماني، كما تولت تلحين الأغنية، وكانت المفاجأة الأبرز إعلانها عن قيامها بتوزيع الأغنية موسيقياً بنفسها.

موسيقى من قلب الطبيعة

قبل أيام من طرح الأغنية، نشرت ميريام فيديوهات من كواليس العمل أظهرت استخدامها لآلات موسيقية مستوحاة من أصوات الطبيعة المحيطة بها، في تجربة وصفتها بالفريدة. وكتبت لجمهورها: “بعد ما شاركت بكتابة وتلحين غنية لحبيبي، وزّعتها 8 مرّات، بس ولا توزيع لمس مشاعري، فقرّرت وزّعها بإيدي! كل نغمة فيها طلعت من قلبي، والآلات استوحيتها من الأصوات البسيطة إللي بترافقني كل يوم.. استمتعوا فيها، وخَلّوا خيالكن ياخدكن لمطرح بتحبّوه! بحبكن”.

كلمات “لحبيبي”

تقول كلمات الأغنية:

“لحبيبي قولوله، إني أحبه همسوله،

وإنه ساكن وسط قلبي، وأموت بلحظة وصوله..

طرشوله، قولوله، إني أحبه قولوله،

تعال جنبي يا غالي، تعال واقعد قبالي..

يلي منورلي حياتي، وعايش أنت فخيالي..

طرشوله، قولوله، إني أحبه قولوله،

أنا ما أبي حد ثاني”.

وقد تصدرت أغنية “لحبيبي” الترند على موقع “يوتيوب” فور طرحها، محققة أكثر من مليون ونصف مليون مشاهدة في وقت قياسي، ما يؤكد التفاعل الكبير من الجمهور مع الكليب وأسلوب ميريام فارس الفني الجديد، ويجعل منها انطلاقة قوية لها في عام 2025.