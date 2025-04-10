مايا دياب بالجلد الأسود.. جرأة لافتة وأناقة طاغية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت النجمة اللبنانية مايا دياب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، حيث ظهرت بإطلالة لافتة بفستان طويل مصنوع من الجلد الأسود اللامع، في ستايل جريء ومختلف ينسجم تمامًا مع شخصيتها الفنية المتحررة والمتمرّدة على النمط التقليدي.

مايا اختارت تنسيق الإطلالة مع أكسسوارات ضخمة من الفضة وقفازات سوداء مفتوحة، بينما تركت شعرها منسدلاً بموجات ناعمة، واعتمدت مكياجًا برونزيًا دافئًا أبرز ملامحها بوضوح. الصور التُقطت في أماكن داخلية متعددة، تنوّعت بين مشاهد الجلوس والاستلقاء، ما أضفى بُعدًا دراميًا أنيقًا على الجلسة، وحوّلها إلى لوحة بصرية متقنة.

الإطلالة حملت توقيعًا واضحًا لأسلوب مايا الخاص، الذي يجمع بين الجرأة المدروسة والتميّز، ويؤكد أنها لا تزال من النجمات القليلات القادرات على تقديم محتوى بصري يحاكي المعايير العالمية من حيث الذوق، الأناقة، والحضور القوي أمام الكاميرا.

وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصور، حيث انهالت التعليقات التي أثنت على جرأتها واختياراتها المختلفة، معتبرين أن مايا تستمر في إعادة تعريف صورة النجمة العربية العصرية، ليس فقط من خلال الفن، بل من خلال القوة البصرية والتجديد المستمر الذي تقدمه في كل إطلالة.