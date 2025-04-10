ملحم زين يعود بألبوم جديد.. ويتعاون مع مروان خوري والشامي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد فترة من الغياب بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية التي تشهدها لبنان والمنطقة، يستعد النجم اللبناني ملحم زين للعودة بقوة إلى الساحة الفنية، من خلال ألبوم جديد يعمل على تحضيره حالياً، ويضم ما لا يقل عن سبع أغنيات متنوعة، من حيث الألوان والمضامين الموسيقية.

وفي تصريحاته لبرنامج ET بالعربي، كشف ملحم زين أن الألبوم الجديد سيُطرح بأسلوب عصري، إذ سيتم تصوير كل أغنية بطريقة الفيديو كليب، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحضور البصري للأعمال، ومواكبة التغيّرات التي يشهدها السوق الموسيقي العربي. وأكد في هذا الإطار تعاونه مع مجموعة من أبرز الأسماء، من بينهم مروان خوري، رامي شلهوب، إيفان نصوح وغيرهم.

كما كشف زين عن مفاجأة إضافية تمثّلت بتقديمه أغنية من كلمات وألحان المغني الشاب الشامي، مشيراً إلى أن العمل لن يكون على طريقة الديو، بل سيقدّمه بصوته كاملاً. وأبدى إعجابه الكبير بالشامي، قائلاً بعفويته المعهودة: “هيدا الشاب على طول غريب، الناس بتفكر هيك وهو بفكر غير”، في إشارة إلى تفرده وجرأته في الطرح الفني.

وفي سياق متصل، خضع ملحم زين مؤخراً لجلسة تصوير خاصة بالألبوم، ظهر فيها بإطلالة كلاسيكية رسمية، تمهيداً لإطلاق المشروع المرتقب. وفي مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية، أشار إلى أن الواقع الفني الحالي فرض متطلبات جديدة على الفنانين من حيث الصورة والإنتاج البصري، مشدداً على أن هذا الألبوم يحمل روحاً مختلفة ويعكس تطوراً فنياً يأمل أن يلقى إعجاب الجمهور.

ورغم هذه العودة القوية، جدّد ملحم زين تأكيده أنه لن يكون نشطاً على مواقع التواصل الاجتماعي كما هو حال العديد من الفنانين، مشيراً إلى أن موقفه من هذه المنصات لم يتغير، وأنه يفضل التركيز على الفن والموسيقى كوسيلته الأقرب للتواصل مع الناس.