منتجو فيلم “٦ أيّام” يرضخون لطلب الجمهور… هذا ما حدث

بعد أن حاز على إعجاب الجماهير بعد مشاهدة الفيلم على إحدى المنصات الإلكترونية، قررت شركة “سي سينما برودكشنز” المنتجة لفيلم “٦ أيام” إعادة الفيلم للسينما من جديد وذلك من خلال عرضين جديدين في سينما “أرابيلا” في القاهرة الجديدة يومي الجمعة والسبت القادمين حفلة الساعة العاشرة مساءً بناء على طلب الجمهور.

الفيلم من إنتاج شركة “سي سينما برودكشنز” هاني نجيب وأحمد فهمي، ومن تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان، ومن بطولة أحمد مالك وآية سماحة.

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ويدور الفيلم حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفًا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كلا منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر. فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًا أم لا؟ دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟