شكرا لقرائتكم خبر عن الفيلم المصرى عائشة لا تستطيع الطيران يشارك في مهرجان كان مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان كان السينمائي عن برنامج دورته الـ 78 المرتقبة، والتي ستُقام في المدينة الفرنسية الساحلية من 13 إلى 24 مايو المقبل.

وسيشارك الفيلم المصرى عائشة لا تستطيع الطيران للمخرج مراد مصطفى في قسم نظرة.

وذلك بعدما فاز فيلم المخرج المصري مراد مصطفى "عائشة لا تستطيع الطيران" بجائزة Final Cut الرسمية من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وهو أول عمل روائي طويل للمخرج الحائز على جوائز دولية.

فيلم "عائشة لا تستطيع الطيران" تدور أحداثه حول قصة عائشة، وهي مهاجرة أفريقية في العشرينات من عمرها تعيش في القاهرة، ويتناول الفيلم رحلتها ضمن المهاجرين الأفارقة، والتوترات التي تواجهها في مجال عملها بالرعاية الصحية.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من بوليانا سيمون، زياد ظاظا، عماد غنيم، وممدوح صالح، وهو من إنتاج سوسن يوسف،