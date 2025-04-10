شكرا لقرائتكم خبر عن باسكال مشعلاني تتذكر طفولتها وسط القصف والحرب: الموت حق بس الفراق صعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت النجمة اللبنانية باسكال مشعلاني التريندات بسبب تصريحاتها الجريئة والمثيرة للجدل التى انتشرت في الساعات الماضية بعد ظهورها في أحد البرامج الحوارية.

وأثارت مشعلاني الجدل بسبب مشاركتها عن ذكرياتها منذ الطفولة وحياتها وسط أصوات القصف والحرب، كما تحدثت عن لحظة مؤثرة في حياتها، ومنها تسجيل صوتي نادر لشقيقها الراحل قبل وفاته، والذى بسببه لم تتمالك دموعها وقالت: "الموت حق، بس الفراق صعب".

كما تحدثت مشعلانى عن فكرة الموت الرحيم، وأكدت إنها إن وصلت لمرحلة عذاب، فستتقبّل الألم لأنه من مشيئة الله، ولن تختار هذه الفكرة، وأنها تريد أن تموت في هدوء لحظة غروب الشمس أثناء جلوسها على كرسي هزاز.

من ناحية أخرى طرحت العام الماضي باسكال مشعلانى أغنية بعنوان بضيعة زغيرة من كلمات الأب الحبيس يوحنا خوند، وألحان خليل رحمة، وميكس وماستر جوزيف كرم، وتسجل ملحم أبو شديد.

وطرحت مؤخرًا النجمة اللبنانية باسكال مشعلانى أحدث أغانيها على طريقة الفيديو كليب، والتي تحمل اسم "استنى" باللهجة المصرية وهى من كلمات محمد رفاعى وألحان وتوزيع زوجها ملحم أبو شديد، وتعد هذه الأغنية الثانية التي تتعاون فيها مع رفاعى بعد أغنية "اتعذبت كفاية" والتى حققت نجاحًا كبيرًا، وتصدرت ترتيب الأغانى فى عدد من البرامج الإذاعية، وهى من كلمات وألحان رفاعى ومن توزيع الموسيقار عادل عايش، وتم تصويرها فى تركيا على مدار يومين مع المخرج اللبنانى زياد خورى.