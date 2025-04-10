شكرا لقرائتكم خبر عن هند عاكف: تعرضت للظلم كثيرا وعملت بالسيرك قبل مجال التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة هند عاكف تريند جوجل بعد حديثها عن عملها بالسيرك قبل دخولها المجال الفني، وكيف أن ذلك أفادها بشكل كبير في التمثيل سواء في السينما أو الدراما.

وقالت هند عاكف خلال تصريحات تليفزيونية إنها تعرضت للظلم كثيرا في حياتها، وأنها في مثل هذه الأوقات لا تلجأ إلا لله سبحانه وتعالى، معبرة عن إعجابها وحبها الشديد للفنانة يسرا.

كما تحدثت عن حقيقة خلافها مع الفنان حسين فهمي، وطردها من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث أوضحت أنه لا وجود لأي خلاف معه، وأن الموضوع تم تضخيمه من قبل أحد المصورين فقط.

وكان الظهور الأخير للفنانة هند عاكف على السجادة الحمراء في ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بدورته الـ45، الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية وظهرت وقتها بفستان أبيض يشبه فستان الزفاف.



هند عاكف