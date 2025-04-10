شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء سلطان يتصدر التريندات لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر اسم النجم بهاء سلطان التريندات خلال الساعات الماضية بعد كشفه عن تعاونه مع الموزع أمين نبيل، من خلال أغنية جديدة سينجل ستطرح تحت عنوان "بتشوف فلان".

أغنية بتشوف فلان من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وميكس وماستر ماهر صلاح، على أن يتم طرحها الأيام المقبلة على جميع منصات سوشيال ميديا.

من ناحية أخرى تصدرت أغنية صحبى يا صحبى للنجم بهاء سلطان، والتي ارتبط بها متابعو مسلسل ولاد الشمس، قائمة الأكثر استماعًا على تطبيق Spotify، منذ 12 مارس الماضى، وهو نفس الأسبوع الذي شهد نقطة تحول مهمة في أحداث المسلسل، ما يؤكد الدور القوي للموسيقى في تعزيز السرد التليفزيوني، كما حظي التتر باهتمام واسع خارج مصر، حيث جاءت إندونيسيا في المرتبة الثانية من حيث عدد المستمعين.

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقى، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادى عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

يذكر أن الفنان بهاء سلطان أعرب عن سعادته البالغة لحالة الانتعاشة الفنية والنجاحات التي يعيشها خلال الأيام الأخيرة، وقال لـ"الخليج 365" فى تصريحات خاصة: "بصراحة أنا بعمل اللى عليا والتوفيق والنجاح من عند الله".