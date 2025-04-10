شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلادها.. حقيقة رفض نوال أبو الفتوح تولى الزعيم عادل إمام علاجها والان مع تفاصيل الخبر

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة نوال أبو الفتوح والتي رحلت بعد رحلة معاناة مع مرض السرطان، ومن بين المعلومات المغلوطة التي يتم تداولها هي أنها رفضت تكفل الزعيم عادل امام بعلاجها، إلا أن حقيقة الأمر غير ذلك، حيث تم علاجها على نفقة الدولة بتدخل من الدكتور أشرف زكي.

وهو ما أكده ابنها أحمد سمير، في لقاءه مع محمد السماحي ببرنامج شارع الفن على التلفزيون المصري، حيث قال إنها معلومة مغلوطة ورفضها تكفل الزعيم عادل امام بعلاجها غير حقيقي.

وأشار ابن الراحلة نوال أبو الفتوح، إلى أن والدته كانت عازفة للبيانو وعملت مدرسة موسيقى لفترة، ثم حصلت على لقب ملكة جمال القطن، ومنه اختارها الراحل عبد المنعم مدبولي وقدم معه أول أعمالها مسرحية المفتش العام ثم جولفدان هانم.

وأكمل: أول أعمال الراحلة في السينما كان فيلم الشموع السوداء، مشيرا إلى أنها اعتزلت التمثيل لمدة 7 سنوات لتقوم بتربيته قبل أن تعود مرة أخرى.

الفنانة نوال أبو الفتوح تخرجت في المعهد العالي للموسيقى عام 1960، وحصلت على بكالوريوس معهد الموسيقى وعملت في السينما اللبنانية أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات، وتزوجت من سمير أبو غدارة عام 1969 وأنجبت منه ابنها الوحيد أحمد وانفصلا عام 1973.

اكتشفت إصابتها بمرض سرطان العظم، ولكن في مراحل متأخرة واستمرت معاناتها لمدة 5 سنوات، ورحلت فى هدوء تاركة بصمة فنية متميزة خلال مسيرتها التي استمرت لنحو 40 عاما.