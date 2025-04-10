شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم استنساخ يحصد 132ألفا و353 جنيها في أول أيامه بالسينمات المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم استنساخ بطولة سامح حسين أمس الأربعاء إيرادات بلغت 132 ألفا و353 جنيها، في أول أيامه بالسينمات المختلفة.

فيلم استنساخ تم تصويره العام الماضي، وهو من من تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد ويشارك في بطولته هبة مجدي، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، حيث يستعرض التأثيرات الحديثة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دور نظارات الواقع الافتراضي VR في إعادة تشكيل المفاهيم التقليدية.

وقدم سامح حسين برنامج "قطايف" إحدى المفاجآت الرمضانية، حيث جمع بين الكوميديا الخفيفة والمحتوى التثقيفي في قالب ممتع يناسب جميع الأعمار، وتلخص هدف برنامج "قطايف" في تقديم محتوى خفيف يجمع بين المعلومات العامة، الحكايات التراثية، والحوارات الطريفة، وهو ما لاقى تفاعلاً كبيرا من الجمهور المصري.

وقدم سامح حسين آخر أعماله السينمائية فيلم "ساندوتش عيال" الذي تم عرضه على المنصات العام الماضي، وشارك في بطولته نور قدرى، إيمان السيد، إبرام سمير، وعدد من الأطفال الذي حققوا شهرة كبيرة في الفترة الماضية منهم يوسف صلاح مؤدى أغنية "الغزالة رايقة"، ومنذر مهران الذى لعب دور سمير في مسلسل "جزيرة غمام"، وزياد الشرقاوى الذي شارك بدور كريم فى مسلسل ولاد ناس.