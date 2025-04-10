شكرا لقرائتكم خبر عن طه دسوقى: فيلم سيكو سيكو استغرق سنة ونصف تحضير.. ونأمل في استكمال نجاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان طه دسوقي إن فيلم "سيكو سيكو" مر برحلة طويلة من التحضير، حيث استغرقت مرحلة الكتابة والتعديل والتطوير ما يقرب من عام ونصف قبل البدء في التصوير.

وأضاف في تصريحاته لـ"الخليج 365": "أتمنى الفيلم يعجب الجمهور ويحقق نجاحا كبيرا، لأننا تعبنا عليه فعلًا واشتغلنا على كل تفصيلة فيه".وأشعر بسعادة لردود فعل الجمهور الإيجابية فى دور العرض

قصة فيلم سيكو سيكو تُقدَّم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر، طه دسوقى، على صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس وإنتاج شركة film square للمنتج السينمائي أحمد بدوى.

يذكر أن طه دسوقي شارك مؤخرا في ماراثون دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل ولاد الشمس، والذى شاركه بطولته أحمد مالك، ومحمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.