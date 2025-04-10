شكرا لقرائتكم خبر عن سامح حسين: فيلم استنساخ يناقش الذكاء الاصطناعي بين الواقع والافتراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان سامح حسين في تصريحات لـ"الخليج 365" إن فيلم "استنساخ" يتناول قضية الذكاء الاصطناعي، من خلال مقارنة بين العالم الواقعي والعالم الافتراضي، مع التركيز على ما يمكن أن يترتب على الاعتماد المفرط على هذا التطور.

وأوضح سامح أن الفيلم يسلّط الضوء على الجوانب الإيجابية للذكاء الاصطناعي، لكنه في الوقت ذاته يطرح تساؤلات حول عيوب هذا العالم الافتراضي، مؤكدًا أهمية أن نأخذ من هذه التكنولوجيا ما هو مفيد، دون أن نتخلى عن عاداتنا وهويتنا الأصيلة.

فيلم استنساخ تم تصويره العام الماضي، وهو من من تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد ويشارك في بطولته هبة مجدي، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، حيث يستعرض التأثيرات الحديثة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دور نظارات الواقع الافتراضي VR في إعادة تشكيل المفاهيم التقليدية.

وقدم سامح حسين برنامج "قطايف" إحدى المفاجآت الرمضانية، حيث جمع بين الكوميديا الخفيفة والمحتوى التثقيفي في قالب ممتع يناسب جميع الأعمار، وتلخص هدف برنامج "قطايف" في تقديم محتوى خفيف يجمع بين المعلومات العامة، الحكايات التراثية، والحوارات الطريفة، وهو ما لاقى تفاعلاً كبيرا من الجمهور المصري.

وقدم سامح حسين آخر أعماله السينمائية فيلم "ساندوتش عيال" الذي تم عرضه على المنصات العام الماضي، وشارك في بطولته نور قدرى، إيمان السيد، إبرام سمير، وعدد من الأطفال الذي حققوا شهرة كبيرة في الفترة الماضية منهم يوسف صلاح مؤدى أغنية "الغزالة رايقة"، ومنذر مهران الذى لعب دور سمير في مسلسل "جزيرة غمام"، وزياد الشرقاوى الذي شارك بدور كريم فى مسلسل ولاد ناس.