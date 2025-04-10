رالف معتوق: ريتا حرب ليست أذكى من هيفا وهبي ونادين نسيب نجيم أصبحت بلوغر بالنسبة لي

ميرنا وليد - بيروت - حل الاعلامي رالف معتوق ضيفا على سفيرة الاعلام الهادف هلا المر في برنامج "ما بدا هلقد".



علق رالف على تكريمه من الجامعة الانطونية التي درس وتخرج منها مشيرا الى مدى تقديره لهذه اللفتة.

اشار الى ان مسلسل "القدر" لعب دور مع الممثل وسام حنا وانه تميز بالشخصية التي قدمها والنجاح الباهر الذي حققه بها مؤكدا انه لا يتكل على جماله ويعتبر ان جائزة "القدر" يعطيها لوسام مشيرا الى ان النجاح حليفه في الفترة الماضية ويصر على الجانب الانساني.

وجه رالف تحية الى شركة MBC التي علمت كيف تستفيد من الممثلين اللبنانيين اكثر من شركات الانتاج المحلية مثل الممثل اللبناني طلال الجردي الذي ابدع ويستحق ادوار البطولة.

اعتبر رالف ان شركة الصباح قامت بخطوة ذكية بالتعاون مع الممثلة دانييلا رحمة التي سبق ان حققت جماهرية. اما من ناحية الممثلة نادين نسيب نجيم اشار انها العام الماضي في رمضان لم يحقق عملها النجاح واشار الى ان نادين تحولت الى "بلوغر".

علق على تعاون الممثلين سيرين عبد النور وهيفا وهبي ويوسف الخال في "المشتبه الرابع" مشيرا الى ان هيفا أذكى فنانة مرت على الساحة الفنية ولا يعتقد ان الاعلامية والممثلة ريتا حرب اذكى منها لكي تقول ان النص ليس جميلا معتبرا ان برنامج "قسمة ونصيب" سقطة في مسيرتها.

ورد رالف على تعليقات المتابعين على السوشيل ميديا بين الايجابية والسلبية.

اشار الى انه يشتاق الى مشاهدة الاعلامية مي متى ، الاعلامية ميراي مزرعاني، الاعلامية سعاد قاروط العشي، الاعلامية نعمت عازوري أوسي واضاف الى ان الاعلامي محمد قيس قام بنقلة نوعية ببودكاست الذي يقدمه وعبّر عن اشتياقه لان يرى الاعلامي نيشان في برنامج واشار الى انه يقدر الاعلاميين طوني خليفة ورودلف هلال ..