شيرين بيوتي تعلن موعد زفافها على أسامة مروة!

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي شيرين عمارة المعروفة باسم "شيرين بيوتي" عن موعد زفافها على اليوتيوبر أسامة مروة بعد مرور أشهر على اعلانهما خطوبتهما. وأشارت شيرين في فقرة الاسئلة التي تقوم بها كل فترة مع متابعيها انهما قررا ان يكون زفافهما في شهر أيار/مايو المقبل اي بعد حوالي شهر فقط مما حمّس الجمهور على الموضوع خصوصا ان زفاف شقيقتها نارين سيتم بعد يومين وتحديدا السبت المقبل 12 أيار. وأشارت شيرين كل التحضيرات للزفاف من فستان وخبير التجميل تحت السيطرة .

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