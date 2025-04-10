شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل: سارة عزيز ألقت محاضرة فى كواليس العمل لكيفية التعامل مع الطفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت النجمة أمينة خليل، عن تعاون المؤسسات والمجلس القومي للمرأة مع تناول قضية التحرش بالأطفال التي برزها مسلسل لام شمسية، الذي عرض ضمن موسم رمضان 2025، وقالت "كان شيء مفيد جدا، وسارة عزيز جت وأعطتنا توعية في اللوكيشن، اى شخص في اللوكيشن حضر المحاضرة مش بس الممثلين ولكن الفنيين أيضا من عمال اضاءة وصوت ومساعدين، وكل الناس والمخرج والكاتبة كلنا حضرنا، لان كلنا كنا محتاجين التوعية في اننا نتعامل مع الطفل في اللوكشن وهو بيؤدي حاجة مهمة جدا".

وأضافت النجمة أمينة خليل في لقاءها بـ تليفزيون الخليج 365، "مكانش في مساحة ان حد يغلط أو يقول حاجة تخدش الطفل طول وقت التصوير، كنا بنخلي بالنا طول الوقت عليها، ولا كلمة ولا أفيه، وانا منبهرة جدا اننا كلنا التزمنا ، وبالرغم من ان الفكاهة عندنا كمصريين اننا نهزر بس دا مش موضوع فيه هزار".

وتابعت حديثها قائلة :"سارة عزيز كانت موجودة في كل المشاهد الخاصة بالطفل على البيلي، ودائما بتقول فى أى وقت يشعر أى شخص فى كواليس العمل أن الموضوع تقيل لابد من التواصل معها فورا ".