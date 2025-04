جورج آر. مارتن يظهر مع "ذئب العرش" .. فهل من أجزاء جديدة من Game of Thrones ؟

ميرنا وليد - بيروت - بأسلوبه الغامض المعتاد، نشر الكاتب جورج آر.

مارتن صورة له عبر مدونته، ظهر فيها إلى جانب ذئب تم استعادته من الانقراض، في مشهد بدا وكأنه خرج مباشرة من قلب "Game of Thrones". الذئب، الذي جلس على "العرش الحديدي" الشهير، أعاد للأذهان رمزية آل ستارك وولائهم الأبدي للذئاب، وكان مارتن قد أثار فضول متابعيه عندما كتب في تدوينة سابقة أن "شيئًا ما سيحدث في 8 أو 9 نيسان"، ليتضح لاحقًا أن هذا الشيء هو "عودة الذئب"، الذي حظي بجلسة تصوير ملكية على العرش، كما لو أنه نجم جديد في السلسلة، وفي حديثه للإعلام، أعلن مارتن أن هناك ثلاثة مشاريع أنيميشن جديدة قيد التطوير، تدور جميعها في عالم "صراع العروش"، من ضمنها مسلسل "Nine Voyages"، الذي يتناول رحلات "كورليس ڤيلاريون" المعروف بلقب "ثعبان البحر".

أما عن "House of the Dragon"، فقد أكد تقرير لمجلة "Variety" أن المسلسل سينتهي مع موسمه الرابع. مارتن نفسه شاهد أول حلقتين من الموسم الثاني، وعلّق قائلاً إن الحلقات شديدة الظلمة ومليئة بالمشاعر، لدرجة أنها جعلت أحد أصدقائه يبكي. وأضاف بنبرة لا تخلو من الدعابة: "أنا ما بكيتش، بس هو فعلاً اتأثر جدًا".