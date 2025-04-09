شكرا لقرائتكم خبر عن هبة مجدى: فكرة فيلم استنساخ غير تقليدية وذوق الجمهور تغير والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الفنانة هبة مجدى أنها تحمست للمشاركة في فيلم استنساخ الذى انطلق في دور العرض السينمائى اليوم الأربعاء 9 أبريل بسبب فكرته المختلفة التي اعجبت بها مضيفة لـ"الخليج 365": "أعتقد أن الجمهور تغير عن السابق وأصبح ينتظر الأفلام غير التقليدية وهذا ما توفر في فيلم استنساخ وهو ما شجعها للمشاركة فيه والعودة إلى السينما بعد غياب سنوات طويلة".

وأشارت هبة مجدى إلى أن فيلم استنساخ تم تصويره العام الماضى موضحة: "الفيلم يتناول الذكاء الاصطناعى والـ AI وذلك من خلال النظارات التي من الممكن ارتدائها وتجعلنا نعيش في عالم آخر مع أشخاص آخرين، ونرى كيف يُغيّر المجتمع الجديد منا في الزمن الآخر، فنطرح فيلم لو بعد 40 سنة كيف سيكون الناس عايشين".



هبة مجدى من العرض الخاص لفيلم استنساخ

وتابعت هبة مجدى أنها تلعب شخصيتين خلال أحداث الفيلم وذلك مان تحد كبير بالنسبة لها خاصة لعدم وجود تشابه تماماً بين الشخصيتين، وسيكون على الجمهور دور كبير في فهم أبعاد الشخصيتين لأن ذلك مهم لفهم فكرة الفيلم بشكل عام، مشددة على أن شخصية "مريم" كانت الأصعب، إذ تطلبت منها تركيزًا كبيرًا في الأداء.

احتفل أبطال وصناع فيلم استنساخ بعرضه الخاص، أمس الثلاثاء، وذلك في إحدى سينمات التجمع الخامس، حيث حضر كل من الفنان سامح حسين وزجته وهبة مجدي ولقاء سويدان وهاجر الشرنوبي والمنتج والفنان أحمد بجة ومؤلف ومخرج الفيلم عبد الرحمن محمد، إضافة إلى عدد من مشاهير السوشيال ميديا عمر شاور وعلي غزلان وجو موسى ومحمد شاكر.

يذكر أن آخر أعمال هبة مجدى السينمائية، فيلم يوم من الأيام الذى تم عرضه عام 2017، وشاركت في بطولته إلى جانب محمود حميدة، أحمد حاتم، رامز أمير، مشيرة إسماعيل، لطفى لبيب، رشدى الشامى، محمد حسنى، سامية عاطف، ندا عادل، حسن عبد الله، طه حليفة، بسنت صالح، سلمى غريب والفيلم من تأليف وليد يوسف وإخراج محمد مصطفى.