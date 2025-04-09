شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن السينمائية تُجرى استفتاءً لاختيار الأفضل فى دراما رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار مواصلتها دعم مسيرة الدراما المصرية ومن خلال ما عُرض من أعمال خلال شهر رمضان 2025 والتي تجاوزت الـ39 عملاً، تجرى النقابة تقييماً خاصاً للوقوف على نقاط التميز والإشادة بها عبر استفتاء يشارك فيه متخصصون في شتى مجالات صناعة الدراما. وإذ تؤكد النقابة على أهمية ما بُذل من مجهود خلال الفترة الماضية والذي أثمر عن تلك الأعمال، فإنها ومن خلال الدور المنوط بها كنقابة تهتم بالشأن الفني المصري، رأت أن تستعين بخبراء صناعة الدراما والنقاد لاختيار المتميزين في مجالات الإخراج، والسيناريو، والتمثيل، والسيناريو، والتصوير، والديكور، والأزياء، والماكياج، والمونتاج، والصوت، وغيرهم من التخصصات التي تميزت خلال تلك الأعمال.

وقد أكد نقيب المهن السينمائية المخرج مسعد فودة، على أن النقابة أخذت على عاتقها منذ سنوات أن تشير إلى نقاط التميز في الأعمال الفنية، لتثمين دور أبنائها المتميزين في شتى التخصصات، وتكريمهم على ذلك المجهود الذي يصب في صالح الصناعة والوطن.

وأشار "فودة" إلى أن هذا الدور لم يكن جديداً على نقابة المهن السينمائية، فمنذ سنوات وهي تهتم بتقييم أعمال المبدعين، والثناء على تجاربهم، حيث كانت قد أجرت خلال السنوات الماضية عدة استفتاءات منها استفتاء عام 2017 و2018 للأعمال السينمائية والدرامية، وستواصل النقابة الإشادة بدور المتميزين في صناعة الفن لدعم تجاربهم، والشد على أيديهم، للاستمرار في التميز.

وناشد نقيب المهن السينمائية صناع الدراما في مصر بأن تكون تلك الاستفتاءات إشارات يحتذى بها، ويؤخذ ما يصدر عنها من نتائج للتأكيد على أن من يجتهد ويحقق تميزاً يستحق الإشادة.