شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل إخواتي يتصدر قائمة الأشهر على منصة watch it والان مع تفاصيل الخبر

تتوفر على منصة watch it الحلقات الكاملة من مسلسل إخواتي بطولة النجمات نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، وهو المسلسل الذي عرض في شهر رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا، وتصدر المسلسل قائمة الأشهر على منصة watch it.

تدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار اجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل، وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغز مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة، وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

مسلسل إخواتي من بطولة كل من: نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".