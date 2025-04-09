تامر حسين يعلن عن أحدث أغاني بهاء سلطان بتشوف فلان

تامر حسين يروج للأغنية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 أبريل 2025 10:26 مساءً - أعلن الملحن، عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي الـ"فيسبوك" عن تعاونه الجديد مع الفنانفي أغنية بعنوان "بتشوف فلان"، ‏ومن المقرر طرحها قريباً. ‏وقام تامر حسين بمشاركة مقطع قصير من الأغنية عبر صفحته على موقع الـ"فيسبوك"، مصحوباً بجزء من كلماتها التي جاءت كالتالي: "لما ‏المصالح قربت، زمان عليك كانوا ملمومين، ولما المصالح شطبت، الحجة قالتلك، مشغولين، حتى السؤال، مستخسرين"‏. ‏

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بهاء سلطان يساهم في نجاح الأعمال الدرامية والسينمائية

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يُذكر أن بهاء سلطان قد حقق حضوراً لافتاً خلال الموسم الرمضاني 2025 بأغنية "صاحبي يا صاحبي"، التي اختيرت كتتر لمسلسل ‏‏"ولاد الشمس"، وحققت فور طرح المسلسل انتشاراً واسعاً، وتصدرت قوائم الترند بمحركات البحث المختلفة.‏أما على المستوى السينما فاستحوذ الفنانعلى اهتمام كبير من قبل الجمهور، ولاسيما عقب تقديمه إحدى أغاني فيلم "الهوى سلطان"، والتي جاءت ‏ضمن سياق قصته وأحداثه، وحملت عنوان "أنا من غيرك"، وجاءت متماشية تماماً مع الحالة العاطفية لنجمي الفيلم الفنان أحمد داود ‏والفنانة منة شلبي.هذه الحالة انتقلت أيضاً للجمهور، ولا سيما من يمرون أو يعيشون حالة "منة شلبي" و"أحمد داود" نفسها، لكون كلمات الأغنية نجحت في ‏لمس مشاعر الأحبة، حيث قالت: "أنا من غيرك بتوه توهان... أنا من غيرك مليش عنوان".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».