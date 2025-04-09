أحمد فهمي يروج لفيلمه مع السقا بمشهد كوميدي من سمير وشهير وبهير

أحمد فهمي: أحمد السقا أوفى بوعده في فيلم "أحمد وأحمد"

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 أبريل 2025 10:26 مساءً - "" هو أحد الأفلام المقرر عرضها في دور السينما بـ، وحرص بطل العمل الفنانعلى الترويج للفيلم بطريقة طريفة، إذ وقع اختياره على مشهد طريف جمعه بالفنانالذي يشاركه بطولة هذا العمل أيضاً، من فيلم "".وقام "فهمي" بنشر هذا المشهد عبر صفحته على "إنستغرام"، معلقاً عليه بطريقة كوميدية، جاءت مناسبة للحوار الذي دار بينهما في فيلم "سمير وشهير وبهير" والذي من خلاله وعده "السقا" بأن يشارك معه بطولة فيلمه القادم وهذا ما تحقق في فيلم "أحمد وأحمد" وعلق فهمي قائلة: "بعد 15 سنة السقا طلع قد كلامه".هذه الطريقة نالت على إعجاب الفنان أحمد السقا، والذي تفاعل معها بتعليق جاء على هيئة رسوم تعبيرية ضاحكة.

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فيلم "أحمد وأحمد"

وينتمي فيلم "" إلى نوعية الأعمال الأكشن الكوميدية، ويظهر أحمد السقا بشخصية خال أحمد فهمي، فيما يجسد الأخير دور مهندس ديكور، ويعيشان سوياً وسط العديد من المواقف الكوميدية والأزمات، فيلم "أحمد وأحمد" من تأليف أحمد درويش وأحمد عبد الله سامي وإشراف على الكتابة أحمد عبد الوهاب وكريم سامي وإخراج أحمد نادر جلال.

ويُعد فيلم "أحمد وأحمد" أول الأفلام التي يلتقي من خلالها أحمد السقا وأحمد فهمى لأول مرة وجهاً لوجه في السينما، حيث تعاون الثنائي في أكثر من عمل كضيوف شرف، حيث كان أحمد السقا ضيف شرف فيلم "سمير وشهير وبهير" لـ أحمد فهمي، كما كان أحمد فهمي ضيف شرف مسلسل "جولة أخيرة" للنجم أحمد السقا والذي عُرض على إحدى المنصات الرقمية، كما شارك أحمد السقا في فيلم "عصابة الماكس" كضيف شرف.



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