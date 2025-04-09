شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يعلن وفاة حماته ويطالب جمهوره بالدعاء للراحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلن الفنان رامي صبري عن وفاة والدة زوجته، حيث كتب عبر حسابه بموقع فيس بوك، "لا إله إلا الله .. إنا لله وإنا إليه راجعون ..والدة زوجتي شيرين في ذمة الله.. برجاء الدعاء".



رامى صبرى يعلن وفاة حماته

وفي سياق آخر تصدر النجم رامي صبري التريند على موقع التدوينات القصيرة (X) بأحدث أغنياته "الحب عيبنا" التي أطلقها من خلال مسلسل وتقابل حبيب، بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى وخالد سليم ونيكول سابا وعدد من النجوم.

الأغنية الجديدة حصدت إشادات جماهيرية كبيرة وانتشرت بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي وتداول الجمهور مقاطع من الأغنية على مشاهد من المسلسل عبر موقع تيك توك بكثافة وحققت ملايين المشاهدات وتصدرت هاشتاجات "الحب عيبنا" و"رامي صبري" التريند عبر موقع إكس.

أغنية «الحب عيبنا» هي مفاجأة النجم رامي صبري في الموسم الرمضاني والأغنية من كلمات النجم كريم فهمي أحد أبطال المسلسل أيضا وألحان الأغنية بتوقيع عمرو الشاذلي وإنتاج يونيفرسال.

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وكريم فهمي وخالد سليم وصلاح عبد الله وأنوشكا وبسنت شوقي وبسنت شوقي ومحمود ياسين ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.