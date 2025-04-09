شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى: نبذل جهدا كبيرا لراحة الزملاء بدار إقامة الفنانين والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية مؤتمرا صحفيا داخل دار إقامة كبار الفنانين، وذلك للإعلان عن تجديدات في الدار، حيث سيتم بناء غرف إضافية وعيادات طبية لخدمة الفنانين المقيمين فى الدار، وجاء المؤتمر بحضور أعضاء مجلس النقابة إيهاب فهمى وأيمن عزب وعزوز عادل.

وشهد المؤتمر حضور الدكتور محمد مرشد والمخرج محمد خورشيد والفنان حمدى العربى وأحمد رشوان وفاروق السيد والسيد فضل وبهيج إسماعيل وجمال صالح وعلاء أبو ليلة وحسين مسعود وعلي إبراهيم ومحمد الدمرداش وعواطف حلمي وكوثر مصطفي ووفاء كامل وفادية عكاشة وفاتن الحلو وجيهان سيد إبراهيم والدكتورة مني صادق من المقيمين بالدار والمترديين عليها.

وأوضح الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين لـ الخليج 365 أنه حرص على عقد المؤتمر للرد على حقيقة وجود مشكلات داخل الدار، حيث أشار إلى أن البعض تواصل مع الفنانة وفاء كامل المقيمة بالدار وحاول الإيقاع بها في تصريحات ضد الدار وهو ما رفضته النزيلة، ولذلك دعى أشرف زكي للمؤتمر لتكون الصحافة أمام النزلاء وإذا كان هناك أي مشكلة يناقشها ويقوم بحلها أمام الاعلام لأنه ليس لديه ما يخشاه.

فيما أكدت الفنانة وفاء كامل خلال المؤتمر أنها رفضت محاولة الإيقاع بها، مؤكدة على المعاملة الحسنة التي تتلقاها داخل الدار وتلبية احتياجتها، وكذلك الفنانة فادية والتي اكدت أنها تعيش في نعيم داخل الدار وأن الدكتور أشرف زكي لا يتأخر عليها في أي شىء، فيما أكدت الفنانة عواطف حلمي أنها تتواجد بشكل شبه دائم مع زملائها الفنانين في الدار وتأتي للدار في زيارات للاطمئنان عليهم ولا تجد شيئا ينقصهم.



أشرف زكي بصحبة إيهام فهمي وأيمن عزب



أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية



أشرف زكي وعواطف حلمي



أشرف زكي



النزلاء في الدار



إيهاب فهمي وأيمن عزب وعزوز عادل بصحبة أشرف زكي



تجديد الثقة في محمود عبد الغفار



جانب من الحضور



جانب من المؤتمر



صورة تذكارية مع الدكتور أشرف زكي



عواطف حلمي



فادية عكاشة



محمود عبد الغفار وإيهاب فهمي



نزلاء دار المسنين بصحبة أشرف زكي