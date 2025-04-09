شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد الثقة فى محمود عبد الغفار للاستمرار فى إدارة دار إقامة كبار الفنانين والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن تجديد الثقة في الفنان محمود عبد الغفار مدير دار إقامة كبار الفنانين، للاستمرار فى إدارة الدار من جديد وهو ما رد عليه عبد الغفار بالبكاء تأثرا بإشادات المقيمين في الدار وشكرهم له على المجهود المبذول في خدمة النزلاء من كبار الفنانين، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم في دار إقامة كبار الفنانين.

وجاء المؤتمر بحضور أعضاء مجلس النقابة إيهاب فهمي وأيمن عزب وعزوز عادل، فيما شهد المؤتمر حضور الدكتور محمد مرشد والمخرج محمد خورشيد والفنان حمدي العربي و احمد رشوان وفاروق السيد والسيد فضل وبهيج اسماعيل وجمال صالح وعلاء ابو ليلة وحسين مسعود وعلي ابراهيم ومحمد الدمرداش وعواطف حلمي وكوثر مصطفي ووفاء كامل وفادية عكاشة وفاتن الحلو وجيهان سيد إبراهيم والدكتورة مني صادق من المقيمين بالدار والمترديين عليها.

افتتحت دار القوة الناعمة لرعاية فنانى مصر المسنين أو دار إقامة كبار الفنانين، بالسادس من أكتوبر في ديسمبر 2022 والتى تسع لـ40 سريرا وتشمل رعاية كاملة.



أشرف زكي بصحبة إيهام فهمي وأيمن عزب



أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية



أشرف زكي وعواطف حلمي



أشرف زكي



النزلاء في الدار



إيهاب فهمي وأيمن عزب وعزوز عادل بصحبة أشرف زكي



تجديد الثقة في محمود عبد الغفار



جانب من الحضور



جانب من المؤتمر



صورة تذكارية مع الدكتور أشرف زكي



عواطف حلمي



فادية عكاشة



محمود عبد الغفار وإيهاب فهمي



نزلاء دار المسنين بصحبة أشرف زكي