فن ومشاهير

تجديد الثقة فى محمود عبد الغفار للاستمرار فى إدارة دار إقامة كبار الفنانين

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  • تجديد الثقة فى محمود عبد الغفار للاستمرار فى إدارة دار إقامة كبار الفنانين 1/16
  • تجديد الثقة فى محمود عبد الغفار للاستمرار فى إدارة دار إقامة كبار الفنانين 2/16
  • تجديد الثقة فى محمود عبد الغفار للاستمرار فى إدارة دار إقامة كبار الفنانين 3/16
  • تجديد الثقة فى محمود عبد الغفار للاستمرار فى إدارة دار إقامة كبار الفنانين 4/16
  • تجديد الثقة فى محمود عبد الغفار للاستمرار فى إدارة دار إقامة كبار الفنانين 5/16
  • تجديد الثقة فى محمود عبد الغفار للاستمرار فى إدارة دار إقامة كبار الفنانين 6/16
  • تجديد الثقة فى محمود عبد الغفار للاستمرار فى إدارة دار إقامة كبار الفنانين 7/16
  • تجديد الثقة فى محمود عبد الغفار للاستمرار فى إدارة دار إقامة كبار الفنانين 8/16
  • تجديد الثقة فى محمود عبد الغفار للاستمرار فى إدارة دار إقامة كبار الفنانين 9/16
  • تجديد الثقة فى محمود عبد الغفار للاستمرار فى إدارة دار إقامة كبار الفنانين 10/16
  • تجديد الثقة فى محمود عبد الغفار للاستمرار فى إدارة دار إقامة كبار الفنانين 11/16
  • تجديد الثقة فى محمود عبد الغفار للاستمرار فى إدارة دار إقامة كبار الفنانين 12/16
  • تجديد الثقة فى محمود عبد الغفار للاستمرار فى إدارة دار إقامة كبار الفنانين 13/16
  • تجديد الثقة فى محمود عبد الغفار للاستمرار فى إدارة دار إقامة كبار الفنانين 14/16
  • تجديد الثقة فى محمود عبد الغفار للاستمرار فى إدارة دار إقامة كبار الفنانين 15/16
  • تجديد الثقة فى محمود عبد الغفار للاستمرار فى إدارة دار إقامة كبار الفنانين 16/16

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القاهرة - سامية سيد - كتب علي الكشوطي

الأربعاء، 09 أبريل 2025 07:39 م

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن تجديد الثقة في الفنان محمود عبد الغفار مدير دار إقامة كبار الفنانين، للاستمرار فى إدارة الدار من جديد وهو ما رد عليه عبد الغفار بالبكاء تأثرا بإشادات المقيمين في الدار وشكرهم له على المجهود المبذول في خدمة النزلاء من كبار الفنانين، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم في دار إقامة كبار الفنانين.

وجاء المؤتمر بحضور أعضاء مجلس النقابة إيهاب فهمي وأيمن عزب وعزوز عادل، فيما شهد المؤتمر حضور الدكتور محمد مرشد والمخرج محمد خورشيد والفنان حمدي العربي و احمد رشوان وفاروق السيد والسيد فضل  وبهيج اسماعيل وجمال صالح وعلاء ابو ليلة وحسين مسعود وعلي ابراهيم ومحمد الدمرداش وعواطف حلمي وكوثر مصطفي ووفاء كامل وفادية عكاشة وفاتن الحلو وجيهان سيد إبراهيم والدكتورة مني صادق من المقيمين بالدار والمترديين عليها.

افتتحت دار القوة الناعمة لرعاية فنانى مصر المسنين أو دار إقامة كبار الفنانين، بالسادس من أكتوبر في ديسمبر 2022 والتى تسع لـ40 سريرا وتشمل رعاية كاملة.

أشرف زكي بصحبة إيهام فهمي وأيمن عزب
أشرف زكي بصحبة إيهام فهمي وأيمن عزب

 

أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية
أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية

 

أشرف زكي وعواطف حلمي
أشرف زكي وعواطف حلمي

 

أشرف زكي
أشرف زكي

 

النزلاء في الدار
النزلاء في الدار

 

إيهاب فهمي وأيمن عزب وعزوز عادل بصحبة أشرف زكي
إيهاب فهمي وأيمن عزب وعزوز عادل بصحبة أشرف زكي

 

تجديد الثقة في محمود عبد الغفار
تجديد الثقة في محمود عبد الغفار

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

 

صورة تذكارية مع الدكتور أشرف زكي
صورة تذكارية مع الدكتور أشرف زكي

 

عواطف حلمي
عواطف حلمي

 

فادية عكاشة
فادية عكاشة

 

محمود عبد الغفار وإيهاب فهمي
محمود عبد الغفار وإيهاب فهمي

 

نزلاء دار المسنين بصحبة أشرف زكي
نزلاء دار المسنين بصحبة أشرف زكي

 

وفاء كامل
وفاء كامل

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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