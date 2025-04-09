شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين: "قلبى ومفتاحه" أدى رسالة للجمهور.. والمشهد ده مع دياب كان قنبلة والان مع تفاصيل الخبر

عبر الفنان آسر ياسين، عن سعادته بالمشاركة فى مسلسل "قلبى ومفتاحه"، قائلا: "سعيد بتقديم شخصية محمد عزت فى المسلسل، والحمد لله كان مفيد كرسالة للجمهور، وبالنسبالى زى "100 وش" وهو مسلسل كوميدى صرف وفلاق مع الجمهور كتير.

وأضاف آسر ياسين خلال مداخلة لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة سى بى سى، أن المسلسل اثبتلى أن الفن مهم كرسالة وكترفيه، والفنان دياب من الناس اللى بحبها من زمان وبحب شغله وبحب اتفرج عليه وقولتله ده كذا مرة".

تابع آسر ياسين، ابديت اهتمامى انى اشتغل مع دياب، وسعدت جدا بالشغل معاه، وأول مشهد كان بيننا كانت خناقة، ومشهد العشا كان عامل زى القنبلة اللى تحت الترابيزة اللى هنشوف تنفجر فى وش مين، والمشهد زكى وكلنا قاعدين مستنيين إيه اللى هيحصل، وكل الناس اللى كانت معانا فى العمل حلوة".