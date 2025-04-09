"مهمة مستحيلة: الحساب الأخير" يفتتح عروض مهرجان كان 2025 بحضور توم كروز

ميرنا وليد - بيروت - كشف مهرجان كان السينمائي عن أول أفلام دورته الثامنة والسبعين، باختيار فيلم "Mission: Impossible – The Final Reckoning" ليُعرض عالميًا يوم 14 أيار المقبل، بحضور النجم توم كروز والمخرج كريستوفر ماكواري وفريق العمل، الذين سيصعدون السلالم الحمراء الشهيرة لقصر المهرجان.



الفيلم المنتظر يُعد الفصل الأخير في سلسلة "مهمة مستحيلة" التي انطلقت عام 1996، ويُجسد فيه كروز شخصية العميل إيثان هانت للمرة الثامنة والأخيرة. ويُعد هذا التعاون الرابع بين كروز وماكواري، الذي تولى إخراج وتأليف النصف الثاني من السلسلة.

مشاركة كروز في مهرجان كان هذه المرة تُعتبر الثالثة له، بعد ظهوره الأول عام 1992 في فيلم "Far and Away"، وعودته ال

لافتة عام 2022 بفيلم "Top Gun: Maverick"، الذي منحه المهرجان حينها السعفة الذهبية الشرفية تقديرًا لمسيرته الفنية.