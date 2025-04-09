"جنKeys".. فيلم لبناني جديد يراهن على الفانتازيا والضحك في وجه الأزمات

ميرنا وليد - بيروت - بحضور فني وإعلامي لافت، أُطلق في بيروت فيلم "جنKeys"، وهو عمل كوميدي فانتازي من كتابة أزدشير جلال أحمد، وإخراج عبّاس فضل الله، وإنتاج شركة Watini Production عن فكرة جاد أبو علي الذي يشارك في البطولة إلى جانب رانيا عيسى، كارلا مرعي، وعدد من نجوم التمثيل في لبنان، من بينهم يوسف حداد وروزي الخولي وباتريك مبارك وغيرهم.

تدور أحداث الفيلم حول عرّافة تملك قدرة خارقة على قراءة الأفكار بمساعدة جني خاص بها، إلى أن تصلها امرأة غامضة تطلب مساعدتها في العثور على كنز مفقود تحرسه قوى خارقة، لتبدأ مغامرة غير متوقعة تنقلب في النهاية إلى رحلة إنسانية عميقة مليئة بالتحديات والاكتشافات. المخرج عبّاس فضل الله وصف الفيلم بأنه وُلد من قلب المعاناة والظروف الصعبة، واعتبر أن الضحك كان بمثابة مقاومة للحزن والخوف، بينما تحدث المنتج طارق شرف الدين عن التحديات الأمنية واللوجستية التي واجهت التصوير، مؤكدًا أن المشروع تم بدافع الإيمان بالفن ودوره. أما كارلا مرعي، التي قدّمت أربع شخصيات مختلفة في الفيلم، فقالت إن كل يوم تصوير كان بمثابة اختبار جديد، بينما أشار جاد أبو علي إلى أن الفيلم يحمل مفاجآت عديدة من خلال علاقة الشخصيات وتركيبة القصة، فيما عبّرت رانيا عيسى عن صعوبة التصوير في أجواء متوترة أمنياً لكنها أكدت أن روح الفريق الواحد هي التي أنقذت التجربة. يُعرض الفيلم في صالات السينما اللبنانية ابتداءً من 10 نيسان، وسط وعود بتقديم عمل مختلف يمزج بين الضحك والتشويق والرسائل العاطفية العميقة.