شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا منصور: أظهر بمشهد واحد أنا وابنتى فى ريستارت مع تامر حسنى والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الفنانة رانيا منصور عن ظهورها كضيفة شرف خلال مشهد واحد فقط خلال فيلم ريستارت مع النجم تامر حسنى، والمقرر طرحه فى دور العرض السينمائى يوم 29 مايو المقبل للمنافسة فى موسم عيد الأضحى السينمائى 2025، موضحة لـ"الخليج 365" أن هذا الظهور سيكون برفقة ابنتها توانا الجوهرى التى ستجسد دور ابنتها فى الفيلم أيضاً.



رانيا منصور وابنتها توانا مع تامر حسنى فى فيلم ريستارت

فيلم "ريستارت" من بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا،ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، رانيا منصور، توانا الجوهري، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي حول مهندس يعمل في تصليح الهواتف، يحلم بالزّواج من مؤثّرة على السوشيال ميديا لكنهما يواجهان العديد من العقبات.

يذكر أن رانيا منصور شاركت في دراما رمضان الماضى خلال مسلسل شباب امرأة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا وهو من بطولة غادة عبد الرازق، محمود حافظ، عمرو وهبة، يوسف عمر، داليا شوقى، رانيا منصور، جوري بكر، محمد محمود، طارق النهرى، شايما الشريف، وعدد آخر من الفنانين.

أما فى السينما فعُرض للفنانة رانيا منصور مؤخراً فيلم "لأول مرة" الذى انطلق فى دور العرض يوم 29 يناير الماضى، والفيلم من بطولة تارا عماد، عمر الشناوى، نبيل عيسى، رانيا منصور، عايدة رياض، فيدرا، ومن تأليف محمد عبد القادر، وإخراج جون إكرام ، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي حول العديد من القضايا الإنسانية ومدى تأثيرها على الحياة الزوجية.