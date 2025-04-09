شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة إيمان البحر درويش تستقبل عزاء شقيقه مساء اليوم بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل أسرة الفنان إيمان البحر درويش مساء اليوم عزاء شقيقه المهندس حسن البحر درويش وحفيد فنان الشعب سيد درويش، ومؤسس كورال سيد درويش، بعد صلاة المغرب من أحد قاعات المنطقة الشمالية العسكرية بمدينة الإسكندرية.

وكان شيع جثمان حسن البحر درويش شقيق الفنان إيمان البحر درويش، بعد صلاة ظهر اليوم الأربعاء من مسجد المواساة، وتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير والدفن بمدافن المنارة بالإسكندرية.

كما نعى الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية وجميع الفنانين والعاملين الدكتور المهندس حسن البحر السيد درويش الذى رحل عن عالمنا أمس داعياً الله ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان .

يشار أن المهندس حسن البحر حفيد خالد الذكر فنان الشعب سيد درويش رحل بعد حياة حافلة بالعطاء الفنى والإنساني ويعد أبرز مؤسسي كورال سيد درويش بنادى سبورتنج منذ عام 1997 الذى قاده لسنوات طويلة وقدم حفلات ناجحة فى الإسكندرية وكل المحافظات وكان له دوراً هاماً فى الحفاظ على تراث جده عبر الأجيال.