شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل عن علاقتها بالطفل على البيلى: طول الوقت كنا بنهزر فى اللوكيشن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت النجمة أمينة خليل عن علاقتها بالطفل على البيلى، الذى شاركها فى مسلسل لام شمسية الذى عرض ضمن السباق الرمضانى الماضى، وحقق نجاحات كبيرة في الموسم الدرامي.

أمينة خليل : أنا ماحضرتش مع على البيلى قبل التصوير

أمينة خليل قالت عن علاقتها بالطفل على البيلي: "أنا ماحضرتش مع على البيلى قبل التصوير بصراحة، اتقابلنا فى التصوير، ولكنه طفل ما شاء الله مبهر وخطف قلبي من أول ثانية لما شوفت الاختبار بتاعه في الكاميرا أنا قلت هو دا 100% اللى ممكن يلعب دور يوسف، إحنا بقينا أصحاب جدا وقربنا من بعض أوي، ويمكن علشان أنا طفلة، الطفولة طاغية عليا في حياتي".

وأضافت النجمة أمينة خليل في لقائها بـ تليفزيون الخليج 365: "طول الوقت كنا نلعب ونهزر ونعمل فيديوهات، بحس دايما إن هي مسئولية عندي وأنا اللى لازم أكون بخلق العالم المريح للطفل دا علشان يطلع أحسن ما عنده، كان مهم نبني علاقة ظريفة مع بعض علشان يبقي مرتاح، كنا بنعمل حاجات ارتجال كبير".

أمينة خليل : يسرا اللوزى عملت دور رباب بشكل تحفة

أمينة خليل قالت عن علاقتها بالنجمة يسرا اللوزي : "يسرا اللوزي صديقتي جدا من الجامعة، أعرفها جيدا وأعرف عائلتها، في كيميا بينا بحكم صداقتنا اللي من سنين، يسرا عاملة دور رائع وغويطة جدا جدا وباين في عينها ونبرة صوتها وتعبيرات الوجه، الدور صعب جدا ومش أى حد يقدر يعمله خالص إنها تبقي ماسكة الدور مظبوط ومش أوفر وفي نفس الوقت تحس بإثارة وطول الوقت تسأل هو في أي وراها، هي بصراحة عملت دور رباب بشكل تحفة".