شكرا لقرائتكم خبر عن ثالث روايات الكاتب محمد صادق "طه الغريب" تتحول لعمل فنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رواية " طه الغريب" للكاتب محمد صادق، ثالث رواية تتحول لعمل فنى، حيث يجتمع النجمان حسن الرداد ومى عمر فى فيلم جديد بعنوان "طه الغريب" المأخوذ عن الرواية التى تحمل نفس الاسم للكاتب محمد صادق ويخرجه عثمان أبو لبن وينتجه أحمد السبكى.

وقبل رواية طه الغريب، تحولت رواية بضع ساعات في يوم ما، تحولت لفيلم من تأليف وسيناريو وحوار محمد صادق وإخراج عثمان أبولبن وإنتاج أحمد السبكي، بطولة: هشام ماجد، هنا الزاهد، مي عمر، أحمد السعدني، محمد سلام، محمد الشرنوبي، أسماء جلال، هدى المفتي، خالد أنور، مايان السيد وعدد آخر من الفنانين.

وقبل رواية طه الغريب و رواية بضع ساعات في يوما ما، تحولت رواية هيبتا لفيلم وكان من بطولة عمرو يوسف، ياسمين رئيس، أحمد داود، دينا الشربيني، أحمد مالك، جميلة عوض، شيرين رضا، أنوشكا، أحمد بدير، سلوى محمد علي، وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم ماجد الكدواني، نيللي كريم، كندة علوش، هاني عادل، والفيلم مأخوذ عن الرواية التي حققت أعلى المبيعات واعتلت قوائم مبيعات الكتب في مصر لعدة أسابيع، وصدر منها أكثر من 36 طبعة منذ إطلاقها في 2014.

فيلم هيبتا.. المناظرة الأخيرة تدور أحداثه في إطار دراما رومانسي، وهو من تأليف من تأليف محمد صادق، وسيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري، وبطولة منة شلبى، كريم فهمي، سلمى أبو ضيف، أسماء جلال، كريم قاسم، ميان السيد، حسن مالك.

يستكشف الفيلم تقلبات العلاقة العاطفية ويكشف عن رؤى عميقة حول مدى تأثيرها على حياتنا، كما يناقش طبيعة العلاقات وتطورها بشكل غير متوقع، يجذب الفيلم جمهورًا جديدًا إلى جانب محبي فيلم هيبتا ليأخذهم إلى عالم مليء بالمشاعر والعواطف، يكشف كيف يمكن أن تشكل روابطنا الإنسانية العميقة.