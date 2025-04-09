شكرا لقرائتكم خبر عن سامح حسين: فيلم استنساخ تجربة مثيرة لأي ممثل.. ويونس العربي شخصية محيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان سامح حسين إن فيلم "استنساخ" يُعد تجربة جديدة ومثيرة، تثير فضول أي ممثل لخوضها، نظرًا لطبيعة شخصياته المعقدة والمختلفة.

وأضاف في تصريحات لـ"الخليج 365" أن شخصية "يونس العربي" التي يجسدها في الفيلم هي شخصية كاريكاتيرية مركبة، يصعب تصنيفها أو اتخاذ موقف واضح تجاهها، قائلاً: "مش عارف تحبه ولا تكرهه، ولا تتعاطف معاه"

فيلم استنساخ تم تصويره العام الماضي، وهو من من تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد ويشارك في بطولته هبة مجدي، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، حيث يستعرض التأثيرات الحديثة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دور نظارات الواقع الافتراضي VR في إعادة تشكيل المفاهيم التقليدية.

وقدم سامح حسين برنامج "قطايف" أحد المفاجآت الرمضانية، حيث جمع بين الكوميديا الخفيفة والمحتوى التثقيفي في قالب ممتع يناسب جميع الأعمار،، وتلخص هدف برنامج "قطايف" في تقديم محتوى خفيف يجمع بين المعلومات العامة، الحكايات التراثية، والحوارات الطريفة، وهو ما لاقى تفاعلاً كبيرا من الجمهور المصري.

وقدم سامح حسين آخر أعماله السينمائية فيلم "ساندوتش عيال" الذي تم عرضه على المنصات العام الماضي، وشارك في بطولته نور قدرى، إيمان السيد، إبرام سمير، وعدد من الأطفال الذي حققوا شهرة كبيرة في الفترة الماضية منهم يوسف صلاح مؤدى أغنية "الغزالة رايقة"، ومنذر مهران الذى لعب دور سمير في مسلسل "جزيرة غمام"، وزياد الشرقاوى الذي شارك بدور كريم فى مسلسل ولاد ناس.