ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الشيف وصانعة المحتوى اللبنانية عبير الصغير خبر خطوبتها عبر فيديو مؤثر نشرته عبر حسابها ، أرفقته بعبارة: "جاءنا من نرتضي دينه وخلقه فرضينا"، ما أثار تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل.

ورغم شهرتها التي تجاوزت 20 مليون متابع، لفتت عبير الأنظار بإصرارها على إبقاء هوية خطيبها طي الكتمان، في خطوة رأى فيها كثيرون تمسكاً بالخصوصية رغم الأضواء. عبير، البالغة من العمر 26 عاماً، اشتهرت بتقديم وصفات الطعام بطريقة أنيقة وعصرية تشبه أسلوب الأميرات، وقد حصدت جائزة Joy Award لأفضل مؤثرة، وحققت أكثر من 1.5 مليار مشاهدة على يوتيوب.

كانت هذه تفاصيل خبر عبير الصغير تعلن خطوبتها بطريقة مؤثرة وتُبقي هوية العريس مجهولة - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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