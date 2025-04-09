شكرا لقرائتكم خبر عن ريم مصطفى تمارس التنس على طريقة ماريا شاربوفا (صور) والان مع تفاصيل الخبر

عادت النجمة ريم مصطفى لممارسة رياضتها المفضلة، التنس وذلك بعد انشغالها على مدار الأشهر الماضية بتصوير آخر أعمالها الذى تم عرضه في موسم دراما رمضان 2025، حيث نشرت ريم على حسابها بموقع انستجرام مجموعة من الصور أثناء ممارستها التنس من يومها الرياضى الذى قضته بصحبة أصدقاتها.

وفور نشر ريم مصطفى الصور على حسابها بموقع انستجرام، انهالت تعليقات المتابعين الذين شبهوها بلاعبة التنس الشهيرة الحسناء الروسية ماريا شاربوفا التي حققت العديد من الألقاب في التنس العالمى، واعتبروا أنها تشببها في الاستايل والتكوين الجسماني وكذلك الملابس حيث كانت شاربوفا ترتدي ملابس قريبة من التي ظهرت بها ريم مصطفى أثناء ممارستها التنس.

وكانت ريم مصطفى، قد أكدت خلال تواجدها إحدى البرامج التليفزيونية خلال شهر رمضان الماضى، على عدم ممانعتها فكرة الزواج، مشيرة إلى رغبتها في الزواج قريباً، وكشفت عن مواصفات شريك حياتها التي ترغب فيه بأن يتمتع بمواصفات معينة، قائلة: "عايزة فتى أحلامي يكون مُز وطويل، وياريت يكون غني عشان أترك شغلي وأقعد في البيت ويصرف عليا".



ريم مصطفى تمارس التنس على طريقة ماريا شاربوفا



ريم مصطفى تمارس التنس على طريقة ماريا شاربوفا



ريم مصطفى



النجمة ريم مصطفى



ريم مصطفى بملابس التنس



ريم مصطفى مع صديقتها بعد ممارسة رياضة التنس