شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز متزوجة من أكرم حسنى فى فيلم زوجة رجل مش مهم والان مع تفاصيل الخبر

تستأنف النجمة ياسمين عبد العزيز تصوير مشاهد فيلمها الجديد زوجة رجل مش مهم الأسبوع المقبل، وذلك بعد تفرغ أبطال العمل لاسيما وأنهم انشغلوا طوال الأشهر الماضية بتصوير مسلسلاتهم الرمضانية، حيث احتفل القائمون على الفيلم بانطلاقه في شهر ديسمبر الماضى قبل إيقافه بسبب مسلسلات رمضان.

ويجمع فيلم "زوجة رجل مش مهم" ياسمين عبد العزيز وأكرم حسنى، يظهران زوجان خلال أحداث الفيلم الذى كتبه شريف الليثي في أول تجاربه بالتأليف ويخرجه معتز التوني وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وتدور أحداثه في إطار كوميدى، ومن المقرر الإعلان عن باقى الفنانين المشاركين في البطولة بالتزامن مع استكمال التصوير مرة أخرى.



ياسمين عبد العزيز وأكرم حسنى من اول يوم فيلم زوجة رجل مش مهم

وتكسر ياسمين عبد العزيز غياب 7 سنوات عن السينما بفيلم "زوجة رجل مش مهم" وتحديداً منذ تقديمها فيلم "الأبلة طمطم" عام 2018، وذلك بعد عدد من المحاولات لعودتها على مدار السنوات الأخيرة، حيث تعاقدت منذ أشهر على بطولة فيلم جديد تأليف خالد جلال وإنتاج أحمد السبكي وكان من المقرر بدء التصوير خلال الفترة المقبلة ولكن تأخير خطوات التنفيذ جعلها تدخل فيلمها مع أكرم حسني أولاً.

وقدمت ياسمين عبد العزيز في موسم دراما رمضان 2025، مسلسل وتقابل حبيب الذى عادت به إلى دراما رمضان بعد غيابها العام الماضى، ودات أحداث العمل في إطار دراما اجتماعية رومانسية لا تخلو من الصراعات وحققت العمل نجاحاً لافتاً على المستوى الجماهيرى والنقدى لتؤكد ياسمين عودتها القوية إلى دراما رمضان هذا العام.

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجي كيوان، أحمد عبد الله، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي.



ياسمين عبد العزيز مع اكرم حسني



ياسمين عبد العزيز واكرم حسنى



