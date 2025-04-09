شاهدوا كيف دعت شجون الهاجري لوالدها المريض؟ وماذا قالت؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 أبريل 2025 04:23 مساءً - بتأثرٍ واضح وبحزنٍ عميق، ظهرت الفنانة شجون الهاجري بصور ومقطع فيديو وهي تُقبِّل والدها وهو على السرير الأبيض، ودعت له وكتبت: "‏اللهُم يا مَن تُعيد للمريض صحته وتَستجيب دُعاء البائس اللهم أشف والدي شفاءً لا يُغادر سقماً".

وتفاعل معها زملاؤها وزميلاتها من الفانيين والفنانات وكتبت الفنانة شهد ياسين: "الله يشافي ويعافي ويطول في عمره"، فيما دعا لها الفنان بشار الشطي وكتب: "عسى الله يشافيه ويعافيه ويطول بعمره"، فيما كتب الفنان عبدالله الطليحي: "آمين حبيبي هذا"، وكتبت لها الفنانة رهف جيتارا: "عسى الله يشافيه ويعافيه يارب"، فيما كتبت الفنانة فخرية خميس: "اللهم آمين يارب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين"، وكتبت لها الفنانة فاطمة الصفي: "الله يشافيه ياربي يا حبيبي"، ودعا لها الفنان حمد أشكناني وكتب: "عسى الله يشافيه ويعافيه ويرده لكم سالم اللهم آمين"، أما الفنانة آيتن عامر فكتب لها: "ربنا يشفيه ويديله الصحة يا رب"، وكتبت لها الكاتبة علياء الكاظمي: "حبيبتي الله يشفيه ويعافيه ويطمنكم عليه يارب"، أما الفنان على كاكولي فكتب: "الله يشفيه ويعافيه".

نشاطات الفنانة شجون

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لا تزال الفنانة شجون الهاجري مشغولة بعروض مسرحية "صنع في الكويت كل شي بالبرد" بالكويت على مسرح نادي العربي بالمنصورية، وكانت المسرحية عُرضت العام الماضي بالكويت ودول الخليج ولاقت استحساناً كبيراً ومتابعة، وتصدرت الترند في مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت المسرحية من ﺇﺧﺮاﺝ شملان النصار، وﺗﺄﻟﻴﻒ جاسم الجلاهمة، ومن بطولة الفنانة، عبدالله بوشهري، عبدالله عبدالرضا، كوثر البلوشي، روان العلي، آلاء الهندي، حسن عبدال، جمال الصالح، علي المهيني محمد المنصوري، الغالية، طلال أبا القلوب، دافي، حسن اليوسفي، شوق بنت عبدالله، وليلى الرندي.

أما أعمال "شجون" بالموسم الرمضاني كان برنامج "شوج والأطفال2"، والثاني مسلسل "وحوش" من إﺧﺮاﺝ سعيد الماروق، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ فيصل البلوشي، ومن بطولتها بالإضافة إلى الفنانة هيا عبدالسلام، فيصل العميري، علي كاكولي، بشار الشطي، منصور البلوشي، عبدالله البلوشي، أحمد سعيد، علي عبدالعزيز دشتي، محمد الحداد، شوق الهادي، أسمهان توفيق، مصطفى محمود، أحمد مساعد، عبدالعزيز السعدون، جاسم البلوشي، مبارك سلطان، بالإضافة إلى آخرين.

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