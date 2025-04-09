ألبوما عايض وسلطان المرشد في عرض حي بهذا الموعد

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 أبريل 2025 04:23 مساءً - يستعد الفنانان عايض وسلطان المرشد لتقديم عرض حي لألبوميهما، بالإضافة لمشاركة الفنانة موضي الشمراني بوصلات غنائية منوعة، Dj أصيل، وطرقوش، وذلك بتاريخ 18 من إبريل 2025 على مسرح أبو بكر سالم في البوليفارد سيتي. وأعلن ذلك حساب شركة LUXURYKSA التي تولت إنتاج ألبوم عايض 2025.

وعن هذه الفعالية نشر الحساب بوستر الحفل الذي تضمن صوراً لكل من الفنان عايض، سلطان المرشد، موضي الشمراني، Dj أصيل، وطرقوش، وهم يرتدون ملابس باللون الأبيض. كما طلب من جميع الحضور أن يرتدوا ملابس باللون الأبيض.

وعن موعد إقامة الحفل الذي سيكون بـ18 من إبريل علَّق الحساب وكتب: "أول عرض حي لألبوم عايض 2025 وألبوم سلطان المرشد 2025، طرب وسعة صدر مع موضي الشمراني، وأجواء مولعة مع Dj أصيل، وطرقوش أكيد بيكمل الليلة. بس لا تنسون تلبسون أبيض! ليلة X الاستثنائية تنتظركم".

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ونشر الحساب منشوراً آخر وكتب: "ليلة X مليانة مفاجآت! البسوا أبيض".

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كما نشر الحساب منشوراً وكتب: "ليلة X تجمع:

1- أول عرض حي لألبوم الفنان عايض 2025

2- أول عرض حي لألبوم سلطان المرشد 2025

3- فقرة غنائية مميزة تحييها موضي الشمراني

4- دي جي أصيل بيولع الليلة

5- وطبعاً طرقوش.

البسوا أبيض؛ لأن الليلة بتكون ملونة".

وشارك عايض بوستر الحفل وكتب: "حبايب القلب بانتظاركم".

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