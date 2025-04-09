عمرو يوسف يكشف كواليس درويش برفقة هشام ماجد

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 أبريل 2025 04:23 مساءً - روج الفنان عمرو يوسف لفيلمه الجديد درويش الذي يواصل تصويره خلال الفترة الحالية عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

كواليس فيلم درويش

نشرصورة جديدة جمعته بالفنانالذي سيظهر ضيف شرف خلال العمل، وكتب تعليق على الصورة قال فيه: "صاحبي اللي نورنا في.. حبيبي يا شوما".

وقد تفاعل الجمهور مع هذا العمل، وأضافوا العديد من التعليقات التي كشفت عن حماسهم لهذا العمل، خاصةً وأن عمرو يوسف أصبح مهتم بالعمل السينمائي خلال الفترة الماضية، واستطاع أن يمتع جمهوره بتجارب فنية مميزة.

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موعد طرح العمل

يُشارك في بطولةبجانب الفنان، كلّ من دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، خالد كمال، والعمل تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي، وتدور الأحداث في فترة الأربعينيات من القرن الماضي.

ويجسد خلال أحداث الفيلم، في دور مُحتال ساحر، يُخطط لسرقة جوهرة نادرة والاختفاء، لكن عندما تنقلب الأمور، يُتهم زورًا بالقتل، ويصبح بطلًا بالصدفة، عالقًا بين ماضيه الذي يطارده، وحبيبته السابقة الغيورة، وامرأة تُغير حياته، وعليه أن يُنفذ أعظم خططه للبقاء على قيد الحياة في هذه الكوميديا غير المتوقعة.

وقررت الشركة المنتجة طرح فيلم عمرو يوسف الجديد، في صالات السينما، اعتبارًا من منتصف شهر يوليو المقبل، ليفتتح مُبكرًا موسم أفلام صيف 2025، وبعد أسابيعٍ قليلة من بدء موسم أفلام عيد الأضحى، حيث ستكون هناك حالة تنافسية شديدة نحو صدارة شباك التذاكر.

نشاط سينمائي لـ عمرو يوسف

يُذكر أنّيعمل على أكثر من مشروع سينمائي في الوقت الراهن، منها فيلم "السلم والثعبان 2" مع الفنانة منة شلبي، وتأليف أحمد حسني، وإخراج طارق العريان، وكذلك "شقو 2" مع محمد ممدوح ويسرا، وإخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.

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