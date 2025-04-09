روان الطويرقي تحمس جمهورها لمتابعة هزاع وتكشف موعد عرضه

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 أبريل 2025 04:23 مساءً - حمست الفنانة روان الطويرقي جمهورها ومتابعيها لقرب عرض مسلسلها الجديد "هزاع"، بتاريخ 18 أبريل 2025، وستجسد فيه شخصية "نورة". ونشرت روان الطويرقي عدداً من الصور لها من كواليس العمل وصوراً أخرى جمعتها مع الفنان خالد صقر وعلقت وكتبت: "متحمسين تشوفون "نورة" وتعيشون معانا قصتنا؟ ما بقى شي، انتظرونا في مسلسل "هزاع " ابتداءً من 18 أبريل".

وتفاعل معها الفنان خالد صقر وكتب: "حماس"، فيما كتبت لها الفنانة نجلاء العبدالله "بالتوفيق يا رب".

مسلسل "هزاع"

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و"هزاع "هو مسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ محمد الهليل، ومن بطولة الفنان خالد صقر، سمية رضا، نواف السليمان، سعيد صالح، علي الحميدي، أسامة القس، روان الطويرقي. وسيتم عرضه على mbc وشاهد.

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آخر أعمال الفنانة روان الطويرقي

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وكانت آخر أعمال عُرضت للفنانة روان الطويرقي هو مسلسل "فضة" من ﺇﺧﺮاﺝ عمر إبراهيم، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ طلال مارديني، ومن بطولة الفنان جاسم النبهان، سمير الناصر، ليلى السلمان، عبير أحمد، ميلا الزهراني، زهى قادر، حسين الحداد، روان الطويرقي، فيصل فريد، طارق الحارثي.

وأيضاً مسلسل "ولد ليموت"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف الفنان نايف الراشد، ومن بطولة نايف الراشد، أسمهان توفيق، شعيفان محمد، طلال باسم، مروة محمد، جود السفياني، روان الطويرقي، زهراء دهراب، أحمد مساعد، شيماء قمبر بالإضافة إلى آخرين.

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